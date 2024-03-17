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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240317/rossiya-qurolli-kuchlar-zaporoje-viloyat-mirnoe-qishloq-ozod-42998385.html
Россия қуролли кучлари Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғини озод қилди
Россия қуролли кучлари Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги: Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғи озод қилинди.
2024-03-17T16:31+0500
2024-03-17T16:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазири
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ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда РИА Новости Мудофаа вазирлигига таяниб хабар берди.Россиялик жангчилар, шунингдек, Украина Қуролли Кучларининг 72-механизациялашган бригадасининг ҳужум гуруҳининг ХҲРнинг Водяное қишлоғи ҳудудидаги қарши ҳужумини қайтаришди. Украина армияси 120 дан ортиқ аскар ва 3 та техникасини йўқотди.
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мудофаа вазирлиги запорожье вилояти мирное қишлоғи
мудофаа вазирлиги запорожье вилояти мирное қишлоғи

Россия қуролли кучлари Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғини озод қилди

16:31 17.03.2024
© Sputnik / РИА Новости / Медиабанкка ўтишБоевая работа САУ "Мста-С" в Южном секторе СВО.
Боевая работа САУ Мста-С в Южном секторе СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.03.2024
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Мудофаа вазирлиги: Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғи озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда РИА Новости Мудофаа вазирлигига таяниб хабар берди.
“Южнодонецк йўналишида “Восток” кучлар гуруҳи бўлинмалари муваффақиятли ҳужум ҳаракатлари натижасида Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғини озод қилди”, — дейилади ҳарбий идора хабарида.
Россиялик жангчилар, шунингдек, Украина Қуролли Кучларининг 72-механизациялашган бригадасининг ҳужум гуруҳининг ХҲРнинг Водяное қишлоғи ҳудудидаги қарши ҳужумини қайтаришди. Украина армияси 120 дан ортиқ аскар ва 3 та техникасини йўқотди.
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