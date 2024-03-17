https://sputniknews.uz/20240317/rossiya-qurolli-kuchlar-zaporoje-viloyat-mirnoe-qishloq-ozod-42998385.html
Россия қуролли кучлари Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғини озод қилди
Россия қуролли кучлари Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Мудофаа вазирлиги: Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғи озод қилинди.
2024-03-17T16:31+0500
2024-03-17T16:31+0500
2024-03-17T16:31+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия
украина
запорожье вилояти
донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазири
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/10/42535241_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_7fa029050ec68efd959da1a60cf8667c.jpg
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда РИА Новости Мудофаа вазирлигига таяниб хабар берди.Россиялик жангчилар, шунингдек, Украина Қуролли Кучларининг 72-механизациялашган бригадасининг ҳужум гуруҳининг ХҲРнинг Водяное қишлоғи ҳудудидаги қарши ҳужумини қайтаришди. Украина армияси 120 дан ортиқ аскар ва 3 та техникасини йўқотди.
украина
запорожье вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/10/42535241_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_a35bf25346bf61fd4e3af9c9ed27af79.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мудофаа вазирлиги запорожье вилояти мирное қишлоғи
мудофаа вазирлиги запорожье вилояти мирное қишлоғи
Россия қуролли кучлари Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғини озод қилди
Мудофаа вазирлиги: Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғи озод қилинди.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда РИА Новости Мудофаа вазирлигига таяниб хабар берди.
“Южнодонецк йўналишида “Восток” кучлар гуруҳи бўлинмалари муваффақиятли ҳужум ҳаракатлари натижасида Запорожье вилоятининг Мирное қишлоғини озод қилди”, — дейилади ҳарбий идора хабарида.
Россиялик жангчилар, шунингдек, Украина Қуролли Кучларининг 72-механизациялашган бригадасининг ҳужум гуруҳининг ХҲРнинг Водяное қишлоғи ҳудудидаги қарши ҳужумини қайтаришди. Украина армияси 120 дан ортиқ аскар ва 3 та техникасини йўқотди.