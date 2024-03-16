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Россия президенти сайлови — 2024 йил
Россия президенти сайловлари 2024 йил 15 мартдан 17 мартгача бўлиб ўтади. Ўзбекистонда овоз бериш учун 17 март куни Тошкент ва Самарқандда сайлов участкалари очилади.
https://sputniknews.uz/20240316/rossiya-prezidenti-saylovi-saylovchilar-ishtiroki-3611-foizga-etdi-42977163.html
Россия президенти сайлови: сайловчилар иштироки 36,11 фоизга етди
Россия президенти сайлови: сайловчилар иштироки 36,11 фоизга етди
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти сайлови: сайловчилар иштироки 36,11 фоизга етди
2024-03-16T10:30+0500
2024-03-16T10:30+0500
россия президенти сайлови — 2024 йил
сиёсат
россия
президент
сайловлар
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ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Россияда президентлик сайловида сайловчиларнинг иштироки биринчи куни Москва вақти билан соат 22:00 га келиб 36,11 фоизни ташкил қилди. Бу ҳақда Россия МСК сайтидаги маълумотларга таяниб РИА Новости хабар берди.14 март куни Москва вақти билан соат 23:00 да Камчатка ва Чукоткада биринчи сайлов участкалари очилди. 15 март куни соат 9:00 да Россиянинг энг ғарбий минтақаси – Калининград вилоятида овоз бериш пунктлари очилди.Деярли 2,6 миллион россиялик сайловда муддатидан олдин овоз берди.Уч миллиондан ортиқ одам масофадан туриб овоз берган. Жами беш миллионга яқин киши сайловда шу тарзда иштирок этишни режалаштирган.Уч кун давомида сайлов участкалари маҳаллий вақт билан соат 20:00 гача ишлайди. Овоз бериш 17 март куни якунланади.Президентлик учун тўрт номзод курашмоқда: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков ва Владимир Путин.
https://sputniknews.uz/20240316/putin-prezidentlik-saylovida-onlayn-ovoz-berdi-42976766.html
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россия президенти сайлови: сайловчилар иштироки 36,11 фоизга етди
россия президенти сайлови: сайловчилар иштироки 36,11 фоизга етди

Россия президенти сайлови: сайловчилар иштироки 36,11 фоизга етди

10:30 16.03.2024
© Sputnik / Максим Блинов / Медиабанкка ўтишВыборы президента России
Выборы президента России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.03.2024
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Овоз беришнинг биринчи куни соат 22:00 га келиб сайловчиларнинг иштироки 36,11 фоизни ташкил қилди.
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Россияда президентлик сайловида сайловчиларнинг иштироки биринчи куни Москва вақти билан соат 22:00 га келиб 36,11 фоизни ташкил қилди. Бу ҳақда Россия МСК сайтидаги маълумотларга таяниб РИА Новости хабар берди.
2018 йилги сайловда овоз бериш бир кунда бўлиб ўтган. Ўшанда Москва вақти билан соат 10:00 га қадар сайловчиларнинг иштироки 16,55 фоизни, кундузи - 34,72, 17:00 да 51,9 фоизни ташкил этган. Сайловчиларнинг умумий иштироки эса 67 фоиздан ошган.
14 март куни Москва вақти билан соат 23:00 да Камчатка ва Чукоткада биринчи сайлов участкалари очилди. 15 март куни соат 9:00 да Россиянинг энг ғарбий минтақаси – Калининград вилоятида овоз бериш пунктлари очилди.
Деярли 2,6 миллион россиялик сайловда муддатидан олдин овоз берди.
Уч миллиондан ортиқ одам масофадан туриб овоз берган. Жами беш миллионга яқин киши сайловда шу тарзда иштирок этишни режалаштирган.
Уч кун давомида сайлов участкалари маҳаллий вақт билан соат 20:00 гача ишлайди. Овоз бериш 17 март куни якунланади.
Президентлик учун тўрт номзод курашмоқда: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков ва Владимир Путин.
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Россия президенти сайлови — 2024 йил
Путин президентлик сайловида онлайн овоз берди
09:56
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