https://sputniknews.uz/20240316/putin-prezidentlik-saylovida-onlayn-ovoz-berdi-42976766.html
Путин президентлик сайловида онлайн овоз берди
Путин президентлик сайловида онлайн овоз берди
Sputnik Ўзбекистон
Путин президентлик сайловида онлайн овоз берди
2024-03-16T09:56+0500
2024-03-16T09:56+0500
2024-03-16T10:36+0500
россия президенти сайлови — 2024 йил
сиёсат
россия
президент
сайловлар
владимир путин
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ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Россия Федерациясининг амалдаги раҳбари Владимир Путин Россия президенти сайловида онлайн овоз бериш вариантини танлади ва шу тарзда овоз берди, деб хабар беради РИА Новости мухбири.Путин Ново-Огареводаги қароргоҳидаги офисида овоз берди. У ўз иш столига ўтиб, компьютер қаршисига ўтирди ва ўз танловини қилди.Федерация Кенгаши президентлик сайловини 2024 йил 17 мартга белгилаган. Овоз бериш уч кун давом этади: 15, 16 ва 17 март. Давлат раҳбари лавозимига Россия Федерацияси Марказий сайлов комиссияси томонидан рўйхатга олинган тўрт нафар номзод: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков ва Владимир Путин даъвогарлик қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20240315/sergey-lavrov-rossiya-prezidenti-saylovida-ovoz-berdi-42959314.html
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путин президентлик сайловида онлайн овоз берди
путин президентлик сайловида онлайн овоз берди
Путин президентлик сайловида онлайн овоз берди
09:56 16.03.2024 (янгиланди: 10:36 16.03.2024)
Путин Ново-Огареводаги қароргоҳидаги офисида овоз берди.
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Россия Федерациясининг амалдаги раҳбари Владимир Путин Россия президенти сайловида онлайн овоз бериш вариантини танлади ва шу тарзда овоз берди, деб хабар беради
РИА Новости мухбири.
Путин Ново-Огареводаги қароргоҳидаги офисида овоз берди. У ўз иш столига ўтиб, компьютер қаршисига ўтирди ва ўз танловини қилди.
“Раҳмат, сиз муваффақиятли овоз бердингиз!” – деган ёзув экранда кўринди.
Федерация Кенгаши президентлик сайловини 2024 йил 17 мартга белгилаган. Овоз бериш уч кун давом этади: 15, 16 ва 17 март. Давлат раҳбари лавозимига Россия Федерацияси Марказий сайлов комиссияси томонидан рўйхатга олинган тўрт нафар номзод: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков ва Владимир Путин даъвогарлик қилмоқда.