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Россияда президент сайлови — 2024 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.03.2024
Россия президенти сайлови — 2024 йил
Россия президенти сайловлари 2024 йил 15 мартдан 17 мартгача бўлиб ўтади. Ўзбекистонда овоз бериш учун 17 март куни Тошкент ва Самарқандда сайлов участкалари очилади.
https://sputniknews.uz/20240315/sergey-lavrov-rossiya-prezidenti-saylovida-ovoz-berdi-42959314.html
Лавров Россия президенти сайловида овоз берди
Лавров Россия президенти сайловида овоз берди
Sputnik Ўзбекистон
Сергей Лавров Россия президенти сайловида овоз берди
2024-03-15T12:50+0500
2024-03-15T13:05+0500
россия президенти сайлови — 2024 йил
сиёсат
россия
президент
сайловлар
сергей лавров
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ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Россия президенти сайловида овоз берди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Лавров эрталаб Москва марказидаги сайлов участкаларидан бирига келиб, овоз бериш жараёнида қатнашди.Россия президенти сайловида овоз бериш уч кун давом этади. Давлат раҳбари лавозимига Россия Федерацияси Марказий сайлов комиссияси томонидан рўйхатга олинган тўрт нафар номзод: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков ва Владимир Путин даъвогарлик қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20240315/rossiyada-prezidentlik-saylovida-ovoz-berish-boshlandi-42950764.html
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сергей лавров россия президенти сайловида овоз берди
сергей лавров россия президенти сайловида овоз берди

Лавров Россия президенти сайловида овоз берди

12:50 15.03.2024 (янгиланди: 13:05 15.03.2024)
© пресс-служба МИД РоссииГлава МИД РФ С. Лавров проголосовал на выборах президента РФ
Глава МИД РФ С. Лавров проголосовал на выборах президента РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.03.2024
© пресс-служба МИД России
Oбуна бўлиш
Лавров бугун овоз бериш жараёнида қатнашди.
ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Россия президенти сайловида овоз берди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
© пресс-служба МИД РоссииГлава МИД РФ С. Лавров проголосовал на выборах президента РФ
Глава МИД РФ С. Лавров проголосовал на выборах президента РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.03.2024
Глава МИД РФ С. Лавров проголосовал на выборах президента РФ
© пресс-служба МИД России
Лавров эрталаб Москва марказидаги сайлов участкаларидан бирига келиб, овоз бериш жараёнида қатнашди.
© пресс-служба МИД РоссииГлава МИД РФ С. Лавров проголосовал на выборах президента РФ
Глава МИД РФ С. Лавров проголосовал на выборах президента РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.03.2024
Глава МИД РФ С. Лавров проголосовал на выборах президента РФ
© пресс-служба МИД России
Россия президенти сайловида овоз бериш уч кун давом этади. Давлат раҳбари лавозимига Россия Федерацияси Марказий сайлов комиссияси томонидан рўйхатга олинган тўрт нафар номзод: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков ва Владимир Путин даъвогарлик қилмоқда.
Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в ДНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.03.2024
Россия президенти сайлови — 2024 йил
Россияда президентлик сайловида овоз бериш бошланди
09:51
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