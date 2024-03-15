https://sputniknews.uz/20240315/sergey-lavrov-rossiya-prezidenti-saylovida-ovoz-berdi-42959314.html
Лавров Россия президенти сайловида овоз берди
Лавров Россия президенти сайловида овоз берди
Sputnik Ўзбекистон
Сергей Лавров Россия президенти сайловида овоз берди
2024-03-15T12:50+0500
2024-03-15T12:50+0500
2024-03-15T13:05+0500
россия президенти сайлови — 2024 йил
сиёсат
россия
президент
сайловлар
сергей лавров
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ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Россия президенти сайловида овоз берди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Лавров эрталаб Москва марказидаги сайлов участкаларидан бирига келиб, овоз бериш жараёнида қатнашди.Россия президенти сайловида овоз бериш уч кун давом этади. Давлат раҳбари лавозимига Россия Федерацияси Марказий сайлов комиссияси томонидан рўйхатга олинган тўрт нафар номзод: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков ва Владимир Путин даъвогарлик қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20240315/rossiyada-prezidentlik-saylovida-ovoz-berish-boshlandi-42950764.html
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сергей лавров россия президенти сайловида овоз берди
сергей лавров россия президенти сайловида овоз берди
Лавров Россия президенти сайловида овоз берди
12:50 15.03.2024 (янгиланди: 13:05 15.03.2024)
Лавров бугун овоз бериш жараёнида қатнашди.
ТОШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Россия президенти сайловида овоз берди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Лавров эрталаб Москва марказидаги сайлов участкаларидан бирига келиб, овоз бериш жараёнида қатнашди.
Россия президенти сайловида овоз бериш уч кун давом этади. Давлат раҳбари лавозимига Россия Федерацияси Марказий сайлов комиссияси томонидан рўйхатга олинган тўрт нафар номзод: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков ва Владимир Путин даъвогарлик қилмоқда.