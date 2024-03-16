Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.03.2024
Россия президенти сайлови — 2024 йил
Россия президенти сайловлари 2024 йил 15 мартдан 17 мартгача бўлиб ўтади. Ўзбекистонда овоз бериш учун 17 март куни Тошкент ва Самарқандда сайлов участкалари очилади.
https://sputniknews.uz/20240316/mishustin-prezident-saylovida-onlayn-ovoz-berdi-42982013.html
Мишустин президент сайловида онлайн овоз берди
Мишустин президент сайловида онлайн овоз берди
Sputnik Ўзбекистон
Мишустин президент сайловида онлайн овоз берди
2024-03-16T14:41+0500
2024-03-16T14:46+0500
россия президенти сайлови — 2024 йил
сиёсат
россия
президент
сайловлар
михаил мишустин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/10/42981844_0:92:1272:808_1920x0_80_0_0_a055c7d367e4c1226c32f95c2a78d9ec.jpg
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Россия Федерацияси бош вазири Михаил Мишустин бугун, 16 март куни президентлик сайловида овоз берди, у овоз бериш жараёнида онлайн форматда иштирок этди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Видео Вазирлар Маҳкамасининг Телеграм каналида эълон қилинди.Федерация Кенгаши президентлик сайловини 2024 йил 17 мартга белгилади. Овоз бериш уч кун давом этади: 15, 16 ва 17 март. Давлат раҳбари лавозимига Россия Федерацияси Марказий сайлов комиссияси томонидан рўйхатга олинган тўрт нафар номзод: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков ва Владимир Путин даъвогарлик қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20240316/putin-prezidentlik-saylovida-onlayn-ovoz-berdi-42976766.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/10/42981844_36:0:1236:900_1920x0_80_0_0_d6b91502be95d2d41314bb558ce44eae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мишустин президент сайловида онлайн овоз берди
мишустин президент сайловида онлайн овоз берди

Мишустин президент сайловида онлайн овоз берди

14:41 16.03.2024 (янгиланди: 14:46 16.03.2024)
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПремьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Oбуна бўлиш
Мишустин овоз бериш жараёнида онлайн форматда иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Россия Федерацияси бош вазири Михаил Мишустин бугун, 16 март куни президентлик сайловида овоз берди, у овоз бериш жараёнида онлайн форматда иштирок этди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Видео Вазирлар Маҳкамасининг Телеграм каналида эълон қилинди.
Федерация Кенгаши президентлик сайловини 2024 йил 17 мартга белгилади. Овоз бериш уч кун давом этади: 15, 16 ва 17 март. Давлат раҳбари лавозимига Россия Федерацияси Марказий сайлов комиссияси томонидан рўйхатга олинган тўрт нафар номзод: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков ва Владимир Путин даъвогарлик қилмоқда.
Видеообращение президента РФ В. Путина по случаю открытия Международного военно-технического форума Армия-2023 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.03.2024
Россия президенти сайлови — 2024 йил
Путин президентлик сайловида онлайн овоз берди
09:56
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0