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Ўзбекистонда янги енгил автомобиллар сотуви 8,4% га ошди
Ўзбекистонда янги енгил автомобиллар сотуви 8,4% га ошди
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Янги енгил автомобиллар сегментида йил давомида сотувлар ўтган йилга нисбатан 8,4%га ўсди. 14.03.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-03-14T15:16+0500
2024-03-14T15:16+0500
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ТОШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Февраль ойида автомобиль бозорида фаолликнинг сезиларли пасайишига қарамай, янги енгил автомобиллар сегментида йил давомида сотувлар 8,4% га ошди. Бу ҳақда Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази маълум қилди.Қайд этилишича, бирламчи енгил автомобиллар бозорида бир ой давомида сотувлар сезиларли даражада камайди ва 26 мингдан сал кўпроқ автомобилни ташкил этди. Ўтган йилга нисбатан енгил автомобилларнинг бирламчи автомобиль бозори 8,4% га ўсган.Шу билан бирга, ой давомида Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган 23,5 мингта енгил автомобиллар сотилди. Бу ўтган йилнинг февраль ойига нисбатан 7,7% га кўпдир.Йил бошида бошланган электромобилларга қизиқиш бироз пасайганига қарамай, йил давомида янги электромобиллар савдоси 3 баробар ошди.
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иқтисод, ўзбекистон, автомобил, бозор
иқтисод, ўзбекистон, автомобил, бозор
Ўзбекистонда янги енгил автомобиллар сотуви 8,4% га ошди
Янги енгил автомобиллар сегментида йил давомида сотувлар ўтган йилга нисбатан 8,4%га ўсди.
ТОШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Февраль ойида автомобиль бозорида фаолликнинг сезиларли пасайишига қарамай, янги енгил автомобиллар сегментида йил давомида сотувлар 8,4% га ошди. Бу ҳақда Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази маълум қилди.
Қайд этилишича, бирламчи енгил автомобиллар бозорида бир ой давомида сотувлар сезиларли даражада камайди ва 26 мингдан сал кўпроқ автомобилни ташкил этди. Ўтган йилга нисбатан енгил автомобилларнинг бирламчи автомобиль бозори 8,4% га ўсган.
Шу билан бирга, ой давомида Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган 23,5 мингта енгил автомобиллар сотилди. Бу ўтган йилнинг февраль ойига нисбатан 7,7% га кўпдир.
“Йил давомида хорижда ишлаб чиқарилган автомобиль бозори 15,6% га ўсди. Февраль ойи охирига келиб хорижда ишлаб чиқарилган янги енгил автомобиллар савдоси 2,7 мингтани ташкил этди” – дейилади хабарда.
Йил бошида бошланган электромобилларга қизиқиш бироз пасайганига қарамай, йил давомида янги электромобиллар савдоси 3 баробар ошди.