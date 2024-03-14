https://sputniknews.uz/20240314/aqsh-42934442.html
Ғарб Украинадан қандай қутулиш ҳақида ўйламоқда - собиқ разведкачи
Ғарб Украинадан қандай қутулиш ҳақида ўйламоқда - собиқ разведкачи
Sputnik Ўзбекистон
Скотт Риттер: Украина – биз Россияга зарар етказиш учун ишлатган восита.
2024-03-14T19:00+0500
2024-03-14T19:00+0500
2024-03-14T19:00+0500
россия
украина
ақш
ғарб
европа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/04/34610933_0:144:3127:1903_1920x0_80_0_0_1588dcf5409d54d96c7b54e960cff232.jpg
ТОШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Россиянинг ғалабаси аниқ, шунинг учун Ғарб Украинадан қандай қутулиш ҳақида ўйламоқда. Бу ҳақда Американинг собиқ разведка ходими Скотт Риттер “Dialogue Works” YouTube-каналида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Риттернинг қўшимча қилишича, ҳозир Киевнинг фойдаси йўқ, ундан қутулиш вақти келди.Разведка ходими фикрига кўра, Киев аллақачон мағлуб бўлган. Ғарб ҳозир Украинани қўллаб-қувватлаётгандек кўринмоқда, лекин аслида унинг аста-секин ўлишига имкон беряпти, деб хулоса қилди Риттер.Аввалроқ Марказий разведка бошқармаси директори Роберт Бернс АҚШнинг қўшимча ҳарбий ёрдамисиз Украина бир йил ичида Москва шартларига кўра Россия билан тинчлик музокараларига киришишга мажбур бўлишини айтган эди. Бернснинг сўзларига кўра, янги ҳарбий ёрдамнинг йўқлиги Украина Қуролли кучларининг янада фаолроқ чекинишига ва бу йил Украина қўшинлари босиб олинган аҳоли пунктларини йўқотишига олиб келади. Бундан ташқари, Марказий разведка бошқармаси раҳбари таъкидлаганидек, Украинанинг мағлубияти оқибатлари АҚШнинг нафақат Европадаги, балки Ҳиндистон-Тинч океани минтақасидаги манфаатларига ҳам таъсир қилади.Сешанба куни Венгрия ташқи ишлар вазири Петер Сийярто Киев Москва билан қарама-қаршиликда ғалаба қозона олмаслигини айтди.
https://sputniknews.uz/20240314/aqsh-zelenskiy-ukraina-qochib-ketish-42929830.html
украина
европа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/04/34610933_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_1d9b06fc0dae14481dcd19724a3a40fb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
скотт риттер украина россия ақш
скотт риттер украина россия ақш
Ғарб Украинадан қандай қутулиш ҳақида ўйламоқда - собиқ разведкачи
Скотт Риттер: Украина – биз Россияга зарар етказиш учун ишлатган восита.
ТОШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Россиянинг ғалабаси аниқ, шунинг учун Ғарб Украинадан қандай қутулиш ҳақида ўйламоқда. Бу ҳақда Американинг собиқ разведка ходими Скотт Риттер “Dialogue Works” YouTube-каналида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
"Украина – биз Россияга зарар етказиш учун ишлатган восита. Бу восита эскирди ва самарасиз бўлиб қолди", – деди у.
Риттернинг қўшимча қилишича, ҳозир Киевнинг фойдаси йўқ, ундан қутулиш вақти келди.
"Биз уларнинг (Украинанинг – таҳр.) ғалаба қозонишини ҳеч қачон истамаганмиз. Биз уларнинг ғалаба қозонишини кутмаганмиз. Биз фақат улар Россияга зарар келтиришларини хоҳлаган эдик", – деб тушунтирди эксперт.
Разведка ходими фикрига кўра, Киев аллақачон мағлуб бўлган. Ғарб ҳозир Украинани қўллаб-қувватлаётгандек кўринмоқда, лекин аслида унинг аста-секин ўлишига имкон беряпти, деб хулоса қилди Риттер.
Аввалроқ Марказий разведка бошқармаси директори Роберт Бернс АҚШнинг қўшимча ҳарбий ёрдамисиз Украина бир йил ичида Москва шартларига кўра Россия билан тинчлик музокараларига киришишга мажбур бўлишини айтган эди. Бернснинг сўзларига кўра, янги ҳарбий ёрдамнинг йўқлиги Украина Қуролли кучларининг янада фаолроқ чекинишига ва бу йил Украина қўшинлари босиб олинган аҳоли пунктларини йўқотишига олиб келади.
Бундан ташқари, Марказий разведка бошқармаси раҳбари таъкидлаганидек, Украинанинг мағлубияти оқибатлари АҚШнинг нафақат Европадаги, балки Ҳиндистон-Тинч океани минтақасидаги манфаатларига ҳам таъсир қилади.
Сешанба куни Венгрия ташқи ишлар вазири Петер Сийярто Киев Москва билан қарама-қаршиликда ғалаба қозона олмаслигини айтди.