Биз ҳеч қандай сайловга аралашмаймиз — Путин

“Тўрт йилдан кўпроқ вақт олдин суҳбатларнинг бирида у (Трамп - таҳр.) менга шундай деди: "Ухлаётган Жо" ғалаба қозонишини хоҳлайсизми? Кейин биз гўёки уни номзод сифатида қўллаб-қувватлаганимиз учун уни таъқиб қила бошлашгани ҳайрон қолдирди. Бу мутлақо бемаънилик. Бугунги сайловолди вазиятга келсак, у тобора маданиятсизлашиб бормоқда. Мен бу масала бўйича ҳеч қандай изоҳ беришни хоҳламайман. Лекин бу мутлақо аниқ, менимча, Америка сиёсий тизими сўзнинг ҳар қандай маъносида ўзини демократик деб даъво қила олмаслиги ҳаммага аён”, — дея қўшимча қилди у.