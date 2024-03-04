https://sputniknews.uz/20240304/katta-dubulga-turnir-ozbekiston-42756878.html

Катта дубулға турнири: ўзбекистонлик спортчилар қандай натижа қайд этишди?

Катта дубулға турнири: ўзбекистонлик спортчилар қандай натижа қайд этишди?

Sputnik Ўзбекистон

Мусобақада ўзбекистонлик спортчилар 6 та медалга сазовор бўлишди.

2024-03-04T09:30+0500

2024-03-04T09:30+0500

2024-03-04T11:47+0500

спорт

ўзбекистон

тошкент

дзюдо

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ТОШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Дзюдо бўйича Ўзбекистон терма жамоаси Тошкент “Катта дубулға” турниридаги иштирокини муваффақиятли якунлади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Тошкентда бўлиб ўтган “Катта дубулға” турнирида 68 та мамлакатдан 500 нафарга яқин спортчи иштирок этди. Мусобақада ўзбекистонлик спортчилар 2 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза, жами 6 та медалга сазовор бўлишди.Мусобақа ғолиблари:Эслатиб ўтамиз, 1-3-март кунлари Тошкент дзюдо бўйича “Катта дубулға” турнирига мезбонлик қилди.

https://sputniknews.uz/20240302/toshkent-katta-dubulga-turnirining-tantanali-ochilish-marosimi-bolib-otdi-42747126.html

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