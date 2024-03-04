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https://sputniknews.uz/20240304/katta-dubulga-turnir-ozbekiston-42756878.html
Катта дубулға турнири: ўзбекистонлик спортчилар қандай натижа қайд этишди?
Катта дубулға турнири: ўзбекистонлик спортчилар қандай натижа қайд этишди?
Sputnik Ўзбекистон
Мусобақада ўзбекистонлик спортчилар 6 та медалга сазовор бўлишди.
2024-03-04T09:30+0500
2024-03-04T11:47+0500
спорт
ўзбекистон
тошкент
дзюдо
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ТОШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Дзюдо бўйича Ўзбекистон терма жамоаси Тошкент “Катта дубулға” турниридаги иштирокини муваффақиятли якунлади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Тошкентда бўлиб ўтган “Катта дубулға” турнирида 68 та мамлакатдан 500 нафарга яқин спортчи иштирок этди. Мусобақада ўзбекистонлик спортчилар 2 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза, жами 6 та медалга сазовор бўлишди.Мусобақа ғолиблари:Эслатиб ўтамиз, 1-3-март кунлари Тошкент дзюдо бўйича “Катта дубулға” турнирига мезбонлик қилди.
https://sputniknews.uz/20240302/toshkent-katta-dubulga-turnirining-tantanali-ochilish-marosimi-bolib-otdi-42747126.html
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катта дубулға турнири ўзбекистон дзюдо
катта дубулға турнири ўзбекистон дзюдо

Катта дубулға турнири: ўзбекистонлик спортчилар қандай натижа қайд этишди?

09:30 04.03.2024 (янгиланди: 11:47 04.03.2024)
© Национальный Олимпийский комитет Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”.
Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.03.2024
© Национальный Олимпийский комитет
Oбуна бўлиш
Мусобақада ўзбекистонлик спортчилар 6 та медалга сазовор бўлишди.
ТОШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Дзюдо бўйича Ўзбекистон терма жамоаси Тошкент “Катта дубулға” турниридаги иштирокини муваффақиятли якунлади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Тошкентда бўлиб ўтган “Катта дубулға” турнирида 68 та мамлакатдан 500 нафарга яқин спортчи иштирок этди. Мусобақада ўзбекистонлик спортчилар 2 та олтин, 1 та кумуш ва 3 та бронза, жами 6 та медалга сазовор бўлишди.
“Бу натижа билан дзюдочиларимиз Франция ва Япониядан кейин умумжамоа ҳисобида учинчи ўринни қўлга киритдилар”, — дейилади хабарда.
© Национальный Олимпийский комитет
Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”. - Sputnik Ўзбекистон
1/5
© Национальный Олимпийский комитет
© Национальный Олимпийский комитет
Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”. - Sputnik Ўзбекистон
2/5
© Национальный Олимпийский комитет
© Национальный Олимпийский комитет
Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”. - Sputnik Ўзбекистон
3/5
© Национальный Олимпийский комитет
© Национальный Олимпийский комитет
Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”. - Sputnik Ўзбекистон
4/5
© Национальный Олимпийский комитет
© Национальный Олимпийский комитет
Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила участие в домашнем турнире “Большого шлема”. - Sputnik Ўзбекистон
5/5
© Национальный Олимпийский комитет
1/5
© Национальный Олимпийский комитет
2/5
© Национальный Олимпийский комитет
3/5
© Национальный Олимпийский комитет
4/5
© Национальный Олимпийский комитет
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© Национальный Олимпийский комитет
Мусобақа ғолиблари:
Олтин медаль: -60 кг: Достон Рўзиев, -100 кг: Музаффарбек Тўрабоев.
Кумуш медаль:-52 кг: Гулҳаё Жўраева.
Бронза медаль: -73 кг: Шаҳрам Аҳадов, -73 кг: Обидхон Нўмонов, -90 кг: Давлат Бобонов.
Эслатиб ўтамиз, 1-3-март кунлари Тошкент дзюдо бўйича “Катта дубулға” турнирига мезбонлик қилди.
Состоялась церемония открытия Ташкентского Большого шлема - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
Тошкент “Катта дубулға” турнирининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди
2 Март, 18:47
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