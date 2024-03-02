Тошкент “Катта дубулға” турнирининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди
© НОКСостоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
© НОК
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Тадбирда Ўзбекистон Спорт вазири Адҳам Икрамов, Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти Отабек Умаров, Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) Бош дирекори Влад Маринеску, МОҚ раиси ўринбосари, мамлакат дзюдо федерацияси раҳбари Азизжон Камилов иштирок этишди.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Тошкент мезбонлик қилаётган дзюдо бўйича “Катта дубулға” турнирининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
© НОКСостоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
Состоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
© НОК
Тадбирда Ўзбекистон Спорт вазири Адҳам Икрамов, Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти Отабек Умаров, Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) Бош дирекори Влад Маринеску, МОҚ раиси ўринбосари, мамлакат дзюдо федерацияси раҳбари Азизжон Камилов иштирок этишди.
© НОКСостоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
Состоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
© НОК
Маросимда Влад Маринеску Тошкент мусобақага ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўргани, икки йил аввал ўтган жаҳон чемпионатининг тақдирлаш маросимида Ўзбекистон президентининг шахсан қатнашгани дзюдога бўлган эътиборнинг юқори эканини билдирди.
© НОКСостоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
Состоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
© НОК
Ўз ўрнида Адҳам Икрамов Ўзбекистон томонидан дзюдо оммавийлигини оширишга улкан аҳамият қаратилаётгани, қолаверса, Париж-2024 Олимпия ўйинларида дзюдочилардан улкан натижалар кутилаётгани ҳақида тўхталди.
Расмийлар мусобақани очиқ деб эълон қилишгач, тадбирнинг бадиий қисмига навбат берилди. Шундан сўнг кечки дастурдан ўрин олган беллашувлар бошланди.
© НОКСостоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
Состоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
© НОК
© НОКСостоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
Состоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
© НОК