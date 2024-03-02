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https://sputniknews.uz/20240302/toshkent-katta-dubulga-turnirining-tantanali-ochilish-marosimi-bolib-otdi-42747126.html
Тошкент “Катта дубулға” турнирининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди
Тошкент “Катта дубулға” турнирининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент “Катта дубулға” турнирининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди
2024-03-02T18:47+0500
2024-03-02T18:47+0500
спорт
ўзбекистон
тошкент
дзюдо
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ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Тошкент мезбонлик қилаётган дзюдо бўйича “Катта дубулға” турнирининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Тадбирда Ўзбекистон Спорт вазири Адҳам Икрамов, Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти Отабек Умаров, Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) Бош дирекори Влад Маринеску, МОҚ раиси ўринбосари, мамлакат дзюдо федерацияси раҳбари Азизжон Камилов иштирок этишди.Ўз ўрнида Адҳам Икрамов Ўзбекистон томонидан дзюдо оммавийлигини оширишга улкан аҳамият қаратилаётгани, қолаверса, Париж-2024 Олимпия ўйинларида дзюдочилардан улкан натижалар кутилаётгани ҳақида тўхталди.Расмийлар мусобақани очиқ деб эълон қилишгач, тадбирнинг бадиий қисмига навбат берилди. Шундан сўнг кечки дастурдан ўрин олган беллашувлар бошланди.
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тошкент “катта дубулға” турнирининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди
тошкент “катта дубулға” турнирининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди

Тошкент “Катта дубулға” турнирининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди

18:47 02.03.2024
© НОКСостоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
Состоялась церемония открытия Ташкентского Большого шлема - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
© НОК
Oбуна бўлиш
Тадбирда Ўзбекистон Спорт вазири Адҳам Икрамов, Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти Отабек Умаров, Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) Бош дирекори Влад Маринеску, МОҚ раиси ўринбосари, мамлакат дзюдо федерацияси раҳбари Азизжон Камилов иштирок этишди.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Тошкент мезбонлик қилаётган дзюдо бўйича “Катта дубулға” турнирининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
© НОКСостоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
Состоялась церемония открытия Ташкентского Большого шлема - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
Состоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
© НОК
Тадбирда Ўзбекистон Спорт вазири Адҳам Икрамов, Осиё Олимпия кенгаши вице-президенти Отабек Умаров, Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) Бош дирекори Влад Маринеску, МОҚ раиси ўринбосари, мамлакат дзюдо федерацияси раҳбари Азизжон Камилов иштирок этишди.
© НОКСостоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
Состоялась церемония открытия Ташкентского Большого шлема - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
Состоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
© НОК
Маросимда Влад Маринеску Тошкент мусобақага ҳар томонлама пухта тайёргарлик кўргани, икки йил аввал ўтган жаҳон чемпионатининг тақдирлаш маросимида Ўзбекистон президентининг шахсан қатнашгани дзюдога бўлган эътиборнинг юқори эканини билдирди.
© НОКСостоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
Состоялась церемония открытия Ташкентского Большого шлема - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
Состоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
© НОК
Ўз ўрнида Адҳам Икрамов Ўзбекистон томонидан дзюдо оммавийлигини оширишга улкан аҳамият қаратилаётгани, қолаверса, Париж-2024 Олимпия ўйинларида дзюдочилардан улкан натижалар кутилаётгани ҳақида тўхталди.
Расмийлар мусобақани очиқ деб эълон қилишгач, тадбирнинг бадиий қисмига навбат берилди. Шундан сўнг кечки дастурдан ўрин олган беллашувлар бошланди.
© НОКСостоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
Состоялась церемония открытия Ташкентского Большого шлема - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
Состоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
© НОК
© НОКСостоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
Состоялась церемония открытия Ташкентского Большого шлема - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
Состоялась церемония открытия Ташкентского "Большого шлема"
© НОК
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