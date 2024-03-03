https://sputniknews.uz/20240303/pokiston-bosh-vazir-42752747.html
Покистонга янги бош вазир тайинланди
Покистонга янги бош вазир тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
Шехбаз Шариф Покистон бош вазири этиб сайланди.
2024-03-03T14:47+0500
2024-03-03T14:47+0500
2024-03-03T17:08+0500
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ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Покистон мусулмон лигаси партияси вакили Шеҳбоз Шариф Покистоннинг янги бош вазири бўлди. Бу ҳақда Geo TV хабар берди, деб ёзмоқда РИА Новости.Парламент қуйи палатаси спикери шундан сўнг Шеҳбоз Шарифни бош вазир курсисига ўтиришга ва уни Вакиллар палатасида нутқ сўзлашга таклиф қилди.Маълумот учун, 72 ёшли Шеҳбоз Шариф 2022 йилда Имрон Хон ҳокимиятдан ағдарилганидан сўнг парламент 2023 йил августида тарқатиб юборилгунга қадар 16 ой давомида Покистон коалицион ҳукуматини бошқариб, миллий сайловлар учун замин яратди. У аввалроқ Покистоннинг энг кўп аҳолиси бўлган Панжоб вилоятида бош вазир лавозимида ишлаган.Покистон Миллий Ассамблеясига сайловлар 8 февраль куни бўлиб ўтди.
https://sputniknews.uz/20240204/atom-bomba-aqsh-aralashuv-himoya-42336658.html
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шехбаз шариф покистон бош вазири
шехбаз шариф покистон бош вазири
Покистонга янги бош вазир тайинланди
14:47 03.03.2024 (янгиланди: 17:08 03.03.2024)
Шеҳбоз Шариф Покистон бош вазири этиб сайланди.
ТОШКЕНТ, 3 мар — Sputnik.
Покистон мусулмон лигаси партияси вакили Шеҳбоз Шариф Покистоннинг янги бош вазири бўлди. Бу ҳақда Geo TV хабар берди, деб ёзмоқда РИА Новости.
"Шеҳбоз Шариф 201 овоз билан бош вазир этиб сайланди. Умар Аюб 92 овоз олди", — деди Миллий мажлис спикери Аяз Садик.
Парламент қуйи палатаси спикери шундан сўнг Шеҳбоз Шарифни бош вазир курсисига ўтиришга ва уни Вакиллар палатасида нутқ сўзлашга таклиф қилди.
Маълумот учун, 72 ёшли Шеҳбоз Шариф 2022 йилда Имрон Хон ҳокимиятдан ағдарилганидан сўнг парламент 2023 йил августида тарқатиб юборилгунга қадар 16 ой давомида Покистон коалицион ҳукуматини бошқариб, миллий сайловлар учун замин яратди. У аввалроқ Покистоннинг энг кўп аҳолиси бўлган Панжоб вилоятида бош вазир лавозимида ишлаган.
Покистон Миллий Ассамблеясига сайловлар 8 февраль куни бўлиб ўтди.