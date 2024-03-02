Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240302/mirziyoev-urganchdagi-harbiy-akademik-litseyga-bordi-42741766.html
Мирзиёев Урганчдаги ҳарбий-академик лицейга борди
Мирзиёев Урганчдаги ҳарбий-академик лицейга борди
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев Урганчдаги ҳарбий-академик лицейга борди
2024-03-02T10:30+0500
2024-03-02T10:52+0500
жамият
ўзбекистон
хоразм
урганч
шавкат мирзиёев
лицей
жалолиддин мангуберди
таълим
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/01/42736336_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a71273f98d6fc034bd3ab07d575c555d.jpg
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев кеча, 1 март куни Урганч шаҳридаги Жалолиддин Мангуберди номидаги ҳарбий-академик лицейни бориб кўрди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Таълим муассасаси 2023-2024 ўқув йилидан фаолият бошлаган. 300 ўринли замонавий бинода ёшларнинг таълим-тарбия олиши учун барча шароитлар яратилган. Улар бу ерда аниқ фанлар йўналишида икки йил таълим олади.Давлат раҳбари муассаса, бу ердаги таълим жараёнлари билан танишди. Ўқитувчи ва ўқувчилар билан суҳбатлашди. Жалолиддин Мангубердининг ватанпарварлиги, жасорати ёш авлод учун ибрат эканлиги таъкидланди.Ҳарбий-жанговар қудрат, юксак маънавий салоҳият юрт ҳимоячиларининг муҳим таянчи эканига урғу берилди.Шундан сўнг Хоразм вилоятига ташриф якунланди, давлат раҳбари Тошкентга қайтиб келди.
https://sputniknews.uz/20240301/prezident-xorazm-viloyatining-ijtimoiy-iqtisodiy-rivojlanishiga-bagishlangan-majlis-otkazdi-42730321.html
ўзбекистон
урганч
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/01/42736336_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_34294b6a1fffd075436f0258f1aaacad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев урганчдаги ҳарбий-академик лицейга борди
мирзиёев урганчдаги ҳарбий-академик лицейга борди

Мирзиёев Урганчдаги ҳарбий-академик лицейга борди

10:30 02.03.2024 (янгиланди: 10:52 02.03.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Давлат раҳбари муассаса, таълим жараёнлари билан танишди.
ТОШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев кеча, 1 март куни Урганч шаҳридаги Жалолиддин Мангуберди номидаги ҳарбий-академик лицейни бориб кўрди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Таълим муассасаси 2023-2024 ўқув йилидан фаолият бошлаган. 300 ўринли замонавий бинода ёшларнинг таълим-тарбия олиши учун барча шароитлар яратилган. Улар бу ерда аниқ фанлар йўналишида икки йил таълим олади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўқув хоналари энг сўнгги русумдаги мультимедиа ва коммуникация воситалари билан жиҳозланган. Лицей ахборот-ресурс марказида 7 мингдан ортиқ ўқув ва бадиий китоблар, 11 мингдан ортиқ электрон адабиётлар бор. У вилоятдаги олий таълим муассасалари ҳамда Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси тармоғига уланган. Шунингдек, бу ерда Жалолиддин Мангуберди музейи, ёпиқ турдаги спорт зал ҳамда очиқ майдондаги спорт шаҳарчаси, саф майдони, ошхона ва ётоқхона мавжуд. Ўқувчилар дарсдан ташқари ўндан ортиқ фан, ахборот технологиялари, ижодий тўгараклар ҳамда спорт машғулотларида иштирок этади. Бепул кийим-кечак, тўрт маҳал иссиқ овқат билан таъминланади.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбари муассаса, бу ердаги таълим жараёнлари билан танишди. Ўқитувчи ва ўқувчилар билан суҳбатлашди. Жалолиддин Мангубердининг ватанпарварлиги, жасорати ёш авлод учун ибрат эканлиги таъкидланди.
“Бу ерда аниқ фанлар ўқитилиши яхши. Шу билан бирга, дарс жараёнларида ватанпарварлик тарбиясига алоҳида эътибор қаратиш, қадриятларимизни ҳам ўргатиш лозим. Шундай бўлиши керакки, миллий руҳ ва ғурур ёшларнинг энг кучли қуроли бўлиши керак”, – деди Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ҳарбий-жанговар қудрат, юксак маънавий салоҳият юрт ҳимоячиларининг муҳим таянчи эканига урғу берилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шундан сўнг Хоразм вилоятига ташриф якунланди, давлат раҳбари Тошкентга қайтиб келди.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по социально-экономическому развитию Хорезмской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.03.2024
Президент Хоразм вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига бағишланган мажлис ўтказди
Кеча, 15:23
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0