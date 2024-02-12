https://sputniknews.uz/20240212/ozbekiston-tabiiy-obekt-ramsar-konventsiya-42459467.html
Ўзбекистоннинг яна бир табиий объекти Рамсар конвенцияси номинациясига кирди
Ўзбекистоннинг яна бир табиий объекти Рамсар конвенцияси номинациясига кирди
Жилтирбас кўли номинацияга киритилгунга қадар 2005 йилдан 2020 йилгача ўрганилди.
2024-02-12T16:59+0500
2024-02-12T16:59+0500
2024-02-12T17:34+0500
жамият
ўзбекистон
қорақалпоғистон
орол денгизи
марказий осиё
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ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Қорақалпоғистондаги Жилтирбас кўли Рамсар конвенцияси номинациясига кирди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тегишли сертификат Самарқандда бўлиб ўтаётган БМТнинг ёввойи ҳайвонларнинг кўчиб юрувчи турларини сақлаш бўйича конференцияси доирасида Ўзбекистон томонига топширилди.Шунингдек, у ушбу мулк номинацияга киритилгунга қадар 2005 йилдан 2020 йилгача ўрганилганини қўшимча қилди. Бу ўзбек экологларининг улкан хизматларидир.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг Рамсар рўйхатида аллақачон тўртта табиий объект бор – Денгизкўл (2001 йил), Айдар-Арнасой кўллар тизими (2008 йил), Тўдакўл ва Қуйимозор сув омборлари (2020 йил), Судоче кўли (2023 йил).Экология қўмитаси Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилишича, Орол денгизи минтақасида сув-ботқоқ ерларининг ҳалокатли қисқариши билан Жилтирбос кўли уй қуриш ва миграция даврида халқаро миқёсда ноёб қушлар учун ҳам, Марказий Осиё чўлларининг биологик хилма-хиллиги, шу жумладан зич қамиш ва буталар, шўр ботқоқлар, ботқоқликлар, каналлар ва чўллар учун катта аҳамиятга эга.Бундан ташқари, кўлда Оролбўйи минтақасига хос ноёб балиқ турлари яшайди. Кўл қушларнинг Афро-Евросиё ва Марказий Осиё учиш йўлларини кесиб ўтишда омон қолишига ёрдам беради.Маълумот учун, Сув-ботқоқ ерлар тўғрисидаги конвенция (Рамсар конвенцияси) 1971 йил февралда Эроннинг Рамсар шаҳрида имзоланган. Ҳужжатнинг асосий мақсади ботқоқлар, кўллар, дарёлар, саёз денгизлар ва сув ўсимликлар ва ҳайвонларнинг яшаш шароитларини белгиловчи асосий омил бўлган бошқа табиий объектларни асраб-авайлаш ва улардан оқилона фойдаланиш ҳисобланади. Бугунги кунга қадар Рамсар конвенциясига 172 давлат, жумладан, Ўзбекистон 2001 йилда қўшилган. Конвенциянинг алоҳида муҳофазаси остидаги халқаро аҳамиятга эга бўлган сув-ботқоқ ерлар рўйхати (Рамсар объектлари) умумий майдони 257,2 миллион гектар бўлган 2503 сув-ботқоқ комплексларини ўз ичига олади.
https://sputniknews.uz/20230506/ozbekiston-ramsar-suv-botqoq-erlari-royxati-34692175.html
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жилтирбас кўли номинация рамсар конвенцияси
жилтирбас кўли номинация рамсар конвенцияси
Ўзбекистоннинг яна бир табиий объекти Рамсар конвенцияси номинациясига кирди
16:59 12.02.2024 (янгиланди: 17:34 12.02.2024)
Эксклюзив
Жилтирбас кўли номинацияга киритилгунга қадар 2005 йилдан 2020 йилгача ўрганилди.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Қорақалпоғистондаги Жилтирбас кўли Рамсар конвенцияси номинациясига кирди, дея хабар берди Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Тегишли сертификат Самарқандда бўлиб ўтаётган БМТнинг ёввойи ҳайвонларнинг кўчиб юрувчи турларини сақлаш бўйича конференцияси доирасида Ўзбекистон томонига топширилди.
“Халқаро аҳамиятга эга бўлган Рамсар сув-ботқоқ ерлари рўйхатига киритиладиган бешинчи жой Қорақалпоғистондаги Жилтирбас кўли бўлади”, — деди экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгаришлари вазири Азиз Абдуҳакимов.
Шунингдек, у ушбу мулк номинацияга киритилгунга қадар 2005 йилдан 2020 йилгача ўрганилганини қўшимча қилди. Бу ўзбек экологларининг улкан хизматларидир.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг Рамсар рўйхатида аллақачон тўртта табиий объект бор – Денгизкўл (2001 йил), Айдар-Арнасой кўллар тизими (2008 йил), Тўдакўл ва Қуйимозор сув омборлари (2020 йил), Судоче кўли (2023 йил).
Экология қўмитаси Sputnik Ўзбекистон
мухбирига маълум қилишича, Орол денгизи минтақасида сув-ботқоқ ерларининг ҳалокатли қисқариши билан Жилтирбос кўли уй қуриш ва миграция даврида халқаро миқёсда ноёб қушлар учун ҳам, Марказий Осиё чўлларининг биологик хилма-хиллиги, шу жумладан зич қамиш ва буталар, шўр ботқоқлар, ботқоқликлар, каналлар ва чўллар учун катта аҳамиятга эга.
Бундан ташқари, кўлда Оролбўйи минтақасига хос ноёб балиқ турлари яшайди. Кўл қушларнинг Афро-Евросиё ва Марказий Осиё учиш йўлларини кесиб ўтишда омон қолишига ёрдам беради.
Маълумот учун, Сув-ботқоқ ерлар тўғрисидаги конвенция (Рамсар конвенцияси) 1971 йил февралда Эроннинг Рамсар шаҳрида имзоланган. Ҳужжатнинг асосий мақсади ботқоқлар, кўллар, дарёлар, саёз денгизлар ва сув ўсимликлар ва ҳайвонларнинг яшаш шароитларини белгиловчи асосий омил бўлган бошқа табиий объектларни асраб-авайлаш ва улардан оқилона фойдаланиш ҳисобланади.
Бугунги кунга қадар Рамсар конвенциясига 172 давлат, жумладан, Ўзбекистон 2001 йилда қўшилган. Конвенциянинг алоҳида муҳофазаси остидаги халқаро аҳамиятга эга бўлган сув-ботқоқ ерлар рўйхати (Рамсар объектлари) умумий майдони 257,2 миллион гектар бўлган 2503 сув-ботқоқ комплексларини ўз ичига олади.