https://sputniknews.uz/20240210/lukashenkoning-ozbekistonga-rasmiy-tashrifi-yakunlandi-42439198.html
Лукашенконинг Ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди
Лукашенконинг Ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди
Лукашенконинг Ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди
2024-02-10T17:58+0500
2024-02-10T17:58+0500
2024-02-10T17:58+0500
сиёсат
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беларусь
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александр лукашенко
абдулла арипов
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ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Беларусь президенти Александр Лукашенконинг Ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди. Бу ҳақда Ўзбекистон бош вазири матбуот котиби хабар берди.Маълумот учун, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Беларусь президенти Александр Лукашенко 7-9 февраль кунлари расмий ташриф билан Ўзбекистонда бўлди.
https://sputniknews.uz/20240210/mirziyoev-va-lukashenko-amirsoyda-changi-uchdi-foto-42432686.html
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лукашенконинг ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди
лукашенконинг ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди
Лукашенконинг Ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди
Олий мартабали меҳмонни Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва бошқа расмийлар кузатиб қўйди.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
Беларусь президенти Александр Лукашенконинг Ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди. Бу ҳақда Ўзбекистон бош вазири матбуот котиби хабар берди.
Бугун, 10 февраль куни Тошкент халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонни Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва бошқа расмийлар кузатиб қўйди.
Маълумот учун, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Беларусь президенти Александр Лукашенко 7-9 февраль кунлари расмий ташриф билан Ўзбекистонда бўлди.