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https://sputniknews.uz/20240210/lukashenkoning-ozbekistonga-rasmiy-tashrifi-yakunlandi-42439198.html
Лукашенконинг Ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди
Лукашенконинг Ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди
Лукашенконинг Ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди
2024-02-10T17:58+0500
2024-02-10T17:58+0500
сиёсат
ўзбекистон
беларусь
шавкат мирзиёев
александр лукашенко
абдулла арипов
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ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Беларусь президенти Александр Лукашенконинг Ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди. Бу ҳақда Ўзбекистон бош вазири матбуот котиби хабар берди.Маълумот учун, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Беларусь президенти Александр Лукашенко 7-9 февраль кунлари расмий ташриф билан Ўзбекистонда бўлди.
https://sputniknews.uz/20240210/mirziyoev-va-lukashenko-amirsoyda-changi-uchdi-foto-42432686.html
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лукашенконинг ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди
лукашенконинг ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди

Лукашенконинг Ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди

17:58 10.02.2024
© Бекзод ҲидоятовЗавершился официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан
Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.02.2024
© Бекзод Ҳидоятов
Oбуна бўлиш
Олий мартабали меҳмонни Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва бошқа расмийлар кузатиб қўйди.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Беларусь президенти Александр Лукашенконинг Ўзбекистонга расмий ташрифи якунланди. Бу ҳақда Ўзбекистон бош вазири матбуот котиби хабар берди.
© Бекзод ҲидоятовЗавершился официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан
Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.02.2024
Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан
© Бекзод Ҳидоятов
Бугун, 10 февраль куни Тошкент халқаро аэропортида олий мартабали меҳмонни Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов ва бошқа расмийлар кузатиб қўйди.
© Бекзод ҲидоятовЗавершился официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан
Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.02.2024
Завершился официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан
© Бекзод Ҳидоятов
Маълумот учун, Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Беларусь президенти Александр Лукашенко 7-9 февраль кунлари расмий ташриф билан Ўзбекистонда бўлди.
Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посетили горный курорт Амирсой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.02.2024
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