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https://sputniknews.uz/20240209/birgalikda-ekilgan-daraxt-texnoparkka-tashrif-lukashenko-tashrifining-ikkinchi-kuni-42414799.html
Биргаликда экилган дарахт, Технопаркка саёҳат — Лукашенко ташрифининг иккинчи куни
Биргаликда экилган дарахт, Технопаркка саёҳат — Лукашенко ташрифининг иккинчи куни
Биргаликда экилган дарахт, Технопаркка ташриф — Лукашенко ташрифининг иккинчи куни
2024-02-09T09:56+0500
2024-02-09T11:21+0500
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ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Президентлар Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенко кеча, 8 февраль куни “Кўксарой” қароргоҳининг Фахрий меҳмонлар хиёбонида биргаликда дарахт экди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, кеча Александр Лукашенко Шавкат Мирзиёев ҳамроҳлигида Тошкент шаҳридаги Технопаркка ташриф буюрди.Мирзиёевнинг ташаббуси билан ташкил этилган саноат мажмуасида умумий қиймати 365 миллион долларлик 17 та ишлаб чиқариш қуввати жойлаштирилган. Жорий йилда бу ерда логистика маркази иш бошлайди.Маҳсулотлар хорижий брендлар остида ва улар назоратида ишлаб чиқарилмоқда, ички ва хорижий бозорларда уларга талаб юқори. Товарлар дунёнинг 10 та мамлакатига экспорт қилинмоқда.Президентлар етакчи корхоналар кооперациясини, тажриба алмашиш ва технологиялар трансферини кенгайтириш зарурлигини таъкидладилар.
https://sputniknews.uz/20240208/mirziyoev-lukashenko-tor-doira-muzokara-42403094.html
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биргаликда экилган дарахт, технопаркка ташриф — лукашенко ташрифининг иккинчи куни
биргаликда экилган дарахт, технопаркка ташриф — лукашенко ташрифининг иккинчи куни

Биргаликда экилган дарахт, Технопаркка саёҳат — Лукашенко ташрифининг иккинчи куни

09:56 09.02.2024 (янгиланди: 11:21 09.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко в сопровождении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетили Технопарк в городе Ташкенте.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в сопровождении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетили Технопарк в городе Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Александр Лукашенко Шавкат Мирзиёев ҳамроҳлигида Тошкент шаҳридаги Технопаркка ташриф буюрди.
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Президентлар Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенко кеча, 8 февраль куни “Кўксарой” қароргоҳининг Фахрий меҳмонлар хиёбонида биргаликда дарахт экди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Фахрий меҳмонлар хиёбонида президентлар Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенко мамлакатларимиз ва халқларимиз ўртасидаги дўстлик ва шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлашга интилиш рамзи сифатида дарахт экдилар”, - дейилади хабарда.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции "Куксарой".
Президенты Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко вместе посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шунингдек, кеча Александр Лукашенко Шавкат Мирзиёев ҳамроҳлигида Тошкент шаҳридаги Технопаркка ташриф буюрди.
Олий мартабали меҳмон эътиборига Технопарк корхоналарида ишлаб чиқарилаётган маиший техника, электрон ҳисоблагичлар, лифт ва эскалаторлар, насослар, саноат қозонхоналари, совитиш тизимлари каби кенг турдаги юқори технологик маҳсулотлар тақдим этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко в сопровождении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетили Технопарк в городе Ташкенте.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в сопровождении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетили Технопарк в городе Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко в сопровождении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетили Технопарк в городе Ташкенте.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в сопровождении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетили Технопарк в городе Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёевнинг ташаббуси билан ташкил этилган саноат мажмуасида умумий қиймати 365 миллион долларлик 17 та ишлаб чиқариш қуввати жойлаштирилган. Жорий йилда бу ерда логистика маркази иш бошлайди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко в сопровождении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетили Технопарк в городе Ташкенте.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в сопровождении Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетили Технопарк в городе Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.02.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Маҳсулотлар хорижий брендлар остида ва улар назоратида ишлаб чиқарилмоқда, ички ва хорижий бозорларда уларга талаб юқори. Товарлар дунёнинг 10 та мамлакатига экспорт қилинмоқда.
Президентлар етакчи корхоналар кооперациясини, тажриба алмашиш ва технологиялар трансферини кенгайтириш зарурлигини таъкидладилар.
Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенко. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.02.2024
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