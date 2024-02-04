https://sputniknews.uz/20240204/rossiya-kosmonavt-koinot-jahon-rekord-42337264.html
Россиялик космонавт коинотда энг узоқ вақт қолиш бўйича жаҳон рекордини ўрнатди
Россиялик космонавт коинотда энг узоқ вақт қолиш бўйича жаҳон рекордини ўрнатди
Олег Кононенко коинотда энг узоқ вақт қолиш бўйича ватандошининг рекордини янгилади.
2024-02-04T13:50+0500
2024-02-04T13:50+0500
2024-02-04T13:50+0500
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ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Россиялик космонавт Олег Кононенко коинотда энг узоқ вақт қолиш бўйича янги рекорд ўрнатди, дея хабар берди "Роскосмос".Қайд этилишича, бугун Москва вақти билан 11:30:08 да Олег Кононенко коинотда энг узоқ вақт қолиш бўйича жаҳон рекордини янгилади.Йиллик экспедиция (2024 йил 23 сентябрь) тугаллангандан кейин эса унинг умумий парвоз вақти 1 110 кунни ташкил қилади.
https://sputniknews.uz/20230627/kosmosga-chiqish-uchun-avval-suv-ostiga-tushish-kerak-36366433.html
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олег кононенко коинот энг узоқ вақт қолиш бўйича рекорд россия
олег кононенко коинот энг узоқ вақт қолиш бўйича рекорд россия
Россиялик космонавт коинотда энг узоқ вақт қолиш бўйича жаҳон рекордини ўрнатди
Олег Кононенко коинотда энг узоқ вақт қолиш бўйича ватандошининг рекордини янгилади.
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
Россиялик космонавт Олег Кононенко коинотда энг узоқ вақт қолиш бўйича янги рекорд ўрнатди, дея хабар берди "Роскосмос".
Қайд этилишича, бугун Москва вақти билан 11:30:08 да Олег Кононенко коинотда энг узоқ вақт қолиш бўйича жаҳон рекордини янгилади.
"У бешта космик парвоз давомида жами 878 кун 11 соат 29 дақиқа 48 сония тўплаган ватандоши Геннадий Падалканинг ютуғидан ошиб кетди. Олег Кононенко 2024 йил 5 июнь куни Москва вақти билан 00:00:20 да коинотда жами 1000 кунга етиши кутилмоқда", — дейилади хабарда.
Йиллик экспедиция (2024 йил 23 сентябрь) тугаллангандан кейин эса унинг умумий парвоз вақти 1 110 кунни ташкил қилади.