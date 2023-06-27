https://oz.sputniknews.uz/20230627/kosmosga-chiqish-uchun-avval-suv-ostiga-tushish-kerak-36366433.html

Космосга чиқиш учун аввал сув остига тушиш керак: Фазогирлар тайёрлаш марказидан видео

Космосга чиқиш учун аввал сув остига тушиш керак: Фазогирлар тайёрлаш марказидан видео

Россия Космонавтлар тайёрлаш марказида жойлашган гидролаборатория шароитида вазнсизлик ҳолати имитация қилинади.

2023-06-27T22:45+0500

2023-06-27T22:45+0500

2023-06-27T22:45+0500

видео

космос

россия

халқаро космик станция (хкс)

коинот

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Россиялик космонавтлар Олег Кононенко ва Николай Чублар очиқ коинотга чиқиш учун фаол таёргарликдан ўтмоқда. Уларнинг парвози кузда режалаштирилган. Бу уларнинг якуний машғулотларидан биридир.Гидролаборатория шароитида 5 минг тонна сув қуйилган бассейнда вазнсизлик ҳолати имитация қилинади. Бу ерда фазогирлар вазнсизлик шароитида амалиётлар бажаришни машқ қилишади. Масалан антенналар ўрнатиш, спутник учириш ёки станциянинг айрим деталларни алмаштириш.Парвоз режасида космонавтлар 4 маротаба 6 соатдан очиқ коинотга чиқиши режалаштирилган. Бунинг учун Кононенко 15 маротабалан кўп ушбу бассейнга шўнғиган.Лаборатория шароитида космонавтлар станция ёнғин чиқишини ҳам машқ қилишади. Бунинг учун улар концертларда фойдаланиладиган сунъий тутундан фойдаланишади. Космонавтларнинг орбитал станцияга сафари бир йилдан ортиқ давом этиши режалаштирилган.

2023

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Погрузиться в воду, чтобы выйти в космос: корреспондент РИА Новости понаблюдал за подготовкой российских космонавтов и выяснил, как им помогает в этом дискотечный дым.

2023-06-27T22:45+0500

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