Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240123/rossiya-kiev-aholi-fuqarolik-obekt-zarba-peskov-42167277.html
Россия Киевдан фарқли ўлароқ, аҳоли ва фуқаролик объектларига зарба бермайди — Песков
Россия Киевдан фарқли ўлароқ, аҳоли ва фуқаролик объектларига зарба бермайди — Песков
Дмитрий Песков Россия армиясини Киев режими ҳарбийларидан нима ажратиб турганини айтди.
2024-01-23T19:50+0500
2024-01-23T19:50+0500
дунёда
дунё янгиликлари
россия
киев
дмитрий песков
донецк халқ республикаси (дхр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_0:208:2899:1839_1920x0_80_0_0_574e47b72c036cb24bd1a5d96ad1917b.jpg
ТОШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Киев ва Харковдаги портлашлар Украинанинг Донбассга қилган ҳужумларига жавоб эмас, Россия ҳарбийлари Киев режимидан фарқли ўлароқ тинч аҳоли ва фуқаролик объектларига ҳужум қилмайди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Сешанба куни эрталаб бутун Украина бўйлаб ҳаво ҳужуми ҳақида огоҳлантириш эълон қилинди. Оммавий ахборот воситалари Киев, Харков, Днепропетровск ва Суми вилоятларида портлашлар содир бўлгани ҳақида хабар беришди.Шу тариқа, Кремль расмий вакили журналистларнинг Россия Донецкнинг сўнгги ўққа тутилишига жавобан Киев ва Харковга ракета зарбалари берди, дейиш мумкинми, деган саволига жавоб берди.Украина қуролли кучлари 21 январь куни эрталаб Донецкнинг Киров туманига ҳужум уюштирди. “Текстильщик” микрорайонидаги бозор ҳудуди артиллериядан ўққа тутилди. Натижада 27 киши ҳалок бўлди, яна 26 киши яраланди. ДХРда 22 январ мотам куни деб эълон қилинди.
киев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28790452_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d8bf0760bf78865e74daf5006d062769.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дмитрий песков россия армияси киев режими ҳарбийлар
дмитрий песков россия армияси киев режими ҳарбийлар

Россия Киевдан фарқли ўлароқ, аҳоли ва фуқаролик объектларига зарба бермайди — Песков

19:50 23.01.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.01.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Дмитрий Песков Россия армиясини Киев режими ҳарбийларидан нима ажратиб турганини айтди.
ТОШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Киев ва Харковдаги портлашлар Украинанинг Донбассга қилган ҳужумларига жавоб эмас, Россия ҳарбийлари Киев режимидан фарқли ўлароқ тинч аҳоли ва фуқаролик объектларига ҳужум қилмайди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
Сешанба куни эрталаб бутун Украина бўйлаб ҳаво ҳужуми ҳақида огоҳлантириш эълон қилинди. Оммавий ахборот воситалари Киев, Харков, Днепропетровск ва Суми вилоятларида портлашлар содир бўлгани ҳақида хабар беришди.
“Биз махсус ҳарбий операциямизни давом эттирмоқдамиз, ҳарбийларимиз Киев режимидан фарқли ўлароқ, ижтимоий объектлар ва аҳоли турар жойларига зарба бермайди ва тинч аҳолига зарба бермайди. Бу бизнинг армиямизни Киев режими ҳарбийларидан тубдан ажратиб турадиган нарса”, — деди Песков.
Шу тариқа, Кремль расмий вакили журналистларнинг Россия Донецкнинг сўнгги ўққа тутилишига жавобан Киев ва Харковга ракета зарбалари берди, дейиш мумкинми, деган саволига жавоб берди.
Украина қуролли кучлари 21 январь куни эрталаб Донецкнинг Киров туманига ҳужум уюштирди. “Текстильщик” микрорайонидаги бозор ҳудуди артиллериядан ўққа тутилди. Натижада 27 киши ҳалок бўлди, яна 26 киши яраланди. ДХРда 22 январ мотам куни деб эълон қилинди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0