https://sputniknews.uz/20240122/halokat-falcon-10-afgoniston-42141431.html
Ҳалокатга учраган Falcon 10 Афғонистон орқали учиб ўтмаслиги керак эди — ОАВ
Ҳалокатга учраган Falcon 10 Афғонистон орқали учиб ўтмаслиги керак эди — ОАВ
Hurriyat: ҳалокатга учраган Falcon 10 техник муаммолар туфайли йўналишдан чиқиб кетди.
2024-01-22T13:20+0500
2024-01-22T13:20+0500
2024-01-22T13:23+0500
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ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Афғонистон авиация ва транспорт вазирлиги вакилларининг таъкидлашича, ҳалокатга учраган Falcon 10 йўналиши мамлакат ҳаво ҳудудида олдиндан режалаштирилмаган, йўналишдан четга чиқиш парвоз пайтида юзага келган техник муаммолар туфайли содир бўлган. Бу ҳақда РИА Новости Афғонистоннинг "Hurriyat" радиосига таяниб хабар берди.Росавиация аввалроқ хабар берганидек, Афғонистонда йўқолган Falcon самолёти Россия Федерациясининг фуқаролик ҳаво кемаларининг давлат реестрида рўйхатдан ўтган. Бортда олти киши бўлган: тўртта экипаж аъзоси ва иккита йўловчи.Falcon 10 Гая (Ҳиндистон) Тошкент Жуковский йўналиши бўйича чартер санитария рейсини бажарган. Россия туроператорлари ассоциацияси самолёт йўловчилари Волгодонскдан Анна ва Анатолий Евсюковлардан бўлган эр-хотин эканлигини маълум қилди.Росавиация маълумотларига кўра, қуруқликдаги қидирув-қутқарув хизмати ҳалокатга учраган самолётни топди, бортдаги олти кишидан тўрттаси омон қолди, иккитасининг тақдири аниқланмоқда. Россия ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Мария Захарова РИА Новости агентлигига Россия элчихонаси афғон томони билан ҳамкорликда эканлигини айтди.
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hurriyat ҳалокат falcon 10 техник муаммо афғонистон
hurriyat ҳалокат falcon 10 техник муаммо афғонистон
Ҳалокатга учраган Falcon 10 Афғонистон орқали учиб ўтмаслиги керак эди — ОАВ
13:20 22.01.2024 (янгиланди: 13:23 22.01.2024)
Hurriyat: ҳалокатга учраган Falcon 10 техник муаммолар туфайли йўналишдан чиқиб кетди.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik.
Афғонистон авиация ва транспорт вазирлиги вакилларининг таъкидлашича, ҳалокатга учраган Falcon 10 йўналиши мамлакат ҳаво ҳудудида олдиндан режалаштирилмаган, йўналишдан четга чиқиш парвоз пайтида юзага келган техник муаммолар туфайли содир бўлган. Бу ҳақда РИА Новости
Афғонистоннинг "Hurriyat" радиосига таяниб хабар берди.
"Авиация ва транспорт вазирлиги вакиллари самолёт йўналиши Афғонистон ҳаво ҳудудида олдиндан режалаштирилмаганлигини аниқлашди. Рад этиш парвоз пайтида юзага келган техник қийинчиликлар туфайли юзага келди", — дейилади хабарда.
Росавиация аввалроқ хабар берганидек, Афғонистонда йўқолган Falcon самолёти Россия Федерациясининг фуқаролик ҳаво кемаларининг давлат реестрида рўйхатдан ўтган.
Бортда олти киши бўлган: тўртта экипаж аъзоси ва иккита йўловчи.
Falcon 10 Гая (Ҳиндистон) Тошкент Жуковский йўналиши бўйича чартер санитария рейсини бажарган. Россия туроператорлари ассоциацияси самолёт йўловчилари Волгодонскдан Анна ва Анатолий Евсюковлардан бўлган эр-хотин эканлигини маълум қилди.
Росавиация маълумотларига кўра, қуруқликдаги қидирув-қутқарув хизмати ҳалокатга учраган самолётни топди, бортдаги олти кишидан тўрттаси омон қолди, иккитасининг тақдири аниқланмоқда. Россия ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Мария Захарова РИА Новости агентлигига Россия элчихонаси афғон томони билан ҳамкорликда эканлигини айтди.