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https://sputniknews.uz/20240121/tramp-aqshni-chiqindixona-deb-atadi-42128381.html
Трамп АҚШни чиқиндихона деб атади
Трамп АҚШни чиқиндихона деб атади
Трамп: Байденнинг лаёқатсизлиги АҚШни бутун дунё учун чиқиндихонага айлантирди.
2024-01-21T11:34+0500
2024-01-21T11:34+0500
дунё янгиликлари
дунёда
ақш
ақш президенти
сайловлар
дональд трамп
жо байден
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ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. АҚШ президенти Жо Байденнинг лаёқатсизлиги туфайли дунёнинг қолган қисми учун чиқиндихонага айланди. Бу ҳақда собиқ президент Дональд Трамп маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, Қўшма Штатлардаги демократия “Байденнинг лаёқатсизлиги туфайли” хавф остида.Сешанба куни штатда бирламчи фракция сайловлари доирасида тадбирлар ўтказилади, унда республикачилар президентлик сайловларида ким кўрсатилиши кераклигини ҳал қилади.
https://sputniknews.uz/20240116/tramp-respublikachilar-dastlabki-saylovlar-42067268.html
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дональд трамп жо байден ақш чиқиндихона
дональд трамп жо байден ақш чиқиндихона

Трамп АҚШни чиқиндихона деб атади

11:34 21.01.2024
© AP Photo / Rebecca BlackwellДональд Трамп
Дональд Трамп - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.01.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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Трамп: Байденнинг лаёқатсизлиги АҚШни бутун дунё учун чиқиндихонага айлантирди.
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. АҚШ президенти Жо Байденнинг лаёқатсизлиги туфайли дунёнинг қолган қисми учун чиқиндихонага айланди. Бу ҳақда собиқ президент Дональд Трамп маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Байден раҳбарлигида АҚШ бутун дунё учун чиқиндихонага айланди”, деди Трамп Нью-Гемпширдаги тарафдорлари митингида.
Унинг сўзларига кўра, Қўшма Штатлардаги демократия “Байденнинг лаёқатсизлиги туфайли” хавф остида.
Сешанба куни штатда бирламчи фракция сайловлари доирасида тадбирлар ўтказилади, унда республикачилар президентлик сайловларида ким кўрсатилиши кераклигини ҳал қилади.
Дональд Трамп. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.01.2024
Трамп республикачиларнинг дастлабки сайловларида етакчилик қилмоқда
16 Январ, 18:00
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