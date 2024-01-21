https://sputniknews.uz/20240121/tramp-aqshni-chiqindixona-deb-atadi-42128381.html
Трамп АҚШни чиқиндихона деб атади
Трамп АҚШни чиқиндихона деб атади
Трамп: Байденнинг лаёқатсизлиги АҚШни бутун дунё учун чиқиндихонага айлантирди.
2024-01-21T11:34+0500
2024-01-21T11:34+0500
2024-01-21T11:34+0500
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жо байден
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ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. АҚШ президенти Жо Байденнинг лаёқатсизлиги туфайли дунёнинг қолган қисми учун чиқиндихонага айланди. Бу ҳақда собиқ президент Дональд Трамп маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, Қўшма Штатлардаги демократия “Байденнинг лаёқатсизлиги туфайли” хавф остида.Сешанба куни штатда бирламчи фракция сайловлари доирасида тадбирлар ўтказилади, унда республикачилар президентлик сайловларида ким кўрсатилиши кераклигини ҳал қилади.
https://sputniknews.uz/20240116/tramp-respublikachilar-dastlabki-saylovlar-42067268.html
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дональд трамп жо байден ақш чиқиндихона
дональд трамп жо байден ақш чиқиндихона
Трамп АҚШни чиқиндихона деб атади
Трамп: Байденнинг лаёқатсизлиги АҚШни бутун дунё учун чиқиндихонага айлантирди.
ТОШКЕНТ, 21 янв — Sputnik.
АҚШ президенти Жо Байденнинг лаёқатсизлиги туфайли дунёнинг қолган қисми учун чиқиндихонага айланди. Бу ҳақда собиқ президент Дональд Трамп маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Байден раҳбарлигида АҚШ бутун дунё учун чиқиндихонага айланди”, — деди Трамп Нью-Гемпширдаги тарафдорлари митингида.
Унинг сўзларига кўра, Қўшма Штатлардаги демократия “Байденнинг лаёқатсизлиги туфайли” хавф остида.
Сешанба куни штатда бирламчи фракция сайловлари доирасида тадбирлар ўтказилади, унда республикачилар президентлик сайловларида ким кўрсатилиши кераклигини ҳал қилади.