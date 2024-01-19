https://sputniknews.uz/20240119/maxsus-operatsiya-13-19-yanvar-hisoboti-42122497.html

Махсус операция: 13-19 январь ҳисоботи

Махсус операция: 13-19 январь ҳисоботи

Махсус операция доирасида ўтган ҳафта давомида олиб борилган жанговар ҳаракатларда Украинанинг 4 мингга яқин ҳарбийлари қурбон бўлди ва яраланди, 35та танк ва... 19.01.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-01-19T19:35+0500

2024-01-19T19:35+0500

2024-01-19T19:37+0500

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

россия

украина

донецк халқ республикаси (дхр)

луганск халқ республикаси (лхр)

запорожье вилояти

херсон вилояти

россия мудофаа вазирлиги

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ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Россия Қуролли кучлари 13-19 январда Украинани демилитаризация ва денацификация қилиш бўйича оли борилаётган махсус операцияни муваффақиятли давом эттирди.Мудофаа вазирлиги ҳисоботи:Махсус ҳарбий операция бошлангандан бери Украинанинг жами йўқ қилинган қуроллари: 567 та самолёт, 265 та вертолёт, 10 894 та учувчисиз аппарати, 450 та зенит-ракета тизими, 14 686 та танк ва бошқа зирҳли жанговар техника, 1202 ракета тизимлари, 7 788 дала артиллерия қуроллари ва миномётлари ва 17 617 дона махсус ҳарбий автомобилларни ташкил қилди.

украина

луганск халқ республикаси (лхр)

запорожье вилояти

херсон вилояти

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россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), запорожье вилояти, херсон вилояти, россия мудофаа вазирлиги