https://sputniknews.uz/20240119/krasniy-limanda-tank-qoshinlari-dushmanni-oqqa-tutdi--video-42118871.html
Красний Лиманда танк қўшинлари душманни ўққа тутди — видео
Красний Лиманда танк қўшинлари душманни ўққа тутди — видео
Россия танк қўшинлари душманнинг қўшинлар алмашуви, ўқ-дори етказиб бериш ва позицияларни мустаҳкамлашни сезиларли даражада қийинлаштирмоқда. 19.01.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-01-19T17:32+0500
2024-01-19T17:32+0500
2024-01-19T17:32+0500
видео
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
танк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/13/42118277_0:137:1677:1080_1920x0_80_0_0_2bb160187cb6d97237b34f5a961f85ac.jpg
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Россиянинг "Марказ" қўшинлар гуруҳи танкчилари Красний Лиман йўналишидаги нишонини йўқ қилди. Украина қуроллли кучлари гуруҳи жойлашган жойи ҳақида маълумот олган танк взводлари тезкорлик билан ўқ отиш позициясига чиқиб, душманга зарба берди.Танк қўшинларининг ҳаракатлари душман томонидан сезилмади ва натижада УҚК бўлинмалари ўқ-дорилар омбори ва мустаҳкамланган позицияларни йўқотди.Танк қўшинлари душман позицияларини доимий равишда ўққа тутиб келмоқда. Бу душманга қўшинлар алмашуви, ўқ-дори етказиб беришни ва позицияларни мустаҳкамлашни сезиларли даражада қийинлаштиради.
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/13/42118277_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_34d36b0de9802fd8aa02456c176e086b.jpg
Russian tank crews wipe out area target in Krasny Liman
Красный Лиман
2024-01-19T17:32+0500
true
PT0M36S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), танк, видео
видео, россия, украина, донецк халқ республикаси (дхр), луганск халқ республикаси (лхр), танк, видео
Красний Лиманда танк қўшинлари душманни ўққа тутди — видео
Россия танк қўшинлари душманнинг қўшинлар алмашуви, ўқ-дори етказиб бериш ва позицияларни мустаҳкамлашни сезиларли даражада қийинлаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Россиянинг "Марказ" қўшинлар гуруҳи танкчилари Красний Лиман йўналишидаги нишонини йўқ қилди.
Украина қуроллли кучлари гуруҳи жойлашган жойи ҳақида маълумот олган танк взводлари тезкорлик билан ўқ отиш позициясига чиқиб, душманга зарба берди.
Танк қўшинларининг ҳаракатлари душман томонидан сезилмади ва натижада УҚК бўлинмалари ўқ-дорилар омбори ва мустаҳкамланган позицияларни йўқотди.
“3-4та танкдан бир вақтда ўт очганда жуда катта майдон қопланади. Яъни бир нуқтани аниқ нишонга олишнинг ҳожати йўқ, снарядларнинг тарқалиши анча катта. Бундай зарба услубида биз бир залпда 500 х 500 метр майдонни қамраб оламиз", - деди "Мерен" чақирув белгили танк взводи командири.
Танк қўшинлари душман позицияларини доимий равишда ўққа тутиб келмоқда. Бу душманга қўшинлар алмашуви, ўқ-дори етказиб беришни ва позицияларни мустаҳкамлашни сезиларли даражада қийинлаштиради.