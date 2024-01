https://sputniknews.uz/20240110/garb-rossiya-maxsus-harbiy-operatsiya-2024-yil-41994786.html

Келинг келишайлик: Ғарб Россиядан махсус ҳарбий операцияни 2024 йилда якунлашни сўрамоқда

Келинг келишайлик: Ғарб Россиядан махсус ҳарбий операцияни 2024 йилда якунлашни сўрамоқда

Санта-Клаусга йўлланган кўплаб хатларга қарамай, Янги йил Ғарбга ҳам, Украинага ҳам янги бахт, пул ва саломатлик келтирмади.

Аксинча: тоталитар оливьенинг захираларини тугатгандан сўнг, рус армияси Украина қолдиқларини икки баробар куч билан дазмоллай бошлади, деярли ҳар куни навбатдаги ҳарбий ва ҳарбий-саноат объектларини ер билан тенглаштирди.Харитадаги ҳар бир янги қизил хоч Ғарб оммавий ахборот воситаларида кўплаб нашрларнинг манбасига айланди.Улар негадир тўсатдан ёқилғи қуйиш шохобчасини парча-парча қилиб, бутунлай изоляция қилишни унутиб, қайғули дафн қўшиқларини куйлашни бошлашди: Sky News "Россия армияси бир зарба билан Украина ҳарбий-саноат комплексининг узоқ вақтдан бери яратилган корхоналарини ер юзидан йўқ қилмоқда", деб ёзган бўлса, The New York Times "Украина армияси Россиянинг авиабомбалари ва дронлари туфайли катта йўқотишларга дучор бўлмоқда", деб шикоят қилди.Кейин "Украинага биринчи марта соатига 500 километрдан кўпроқ тезликда мамлакат ўртасига учиб келган "Герань" дронининг реактив версияси ҳужумга учраган", деган хабар пайдо бўлди, янги "Геранлар" эса тунда кўринмайди ва деярли Украина радарларида "ёруқлик" ни келтириб чиқармайди.Бундан ташқари, одатдагидан фарқли ўлароқ, ғарбий ҳақиқат ёритгичлари Россия мудофаа вазири Сергей Шойгунинг кеча селектор йиғилишида айтган "ўтган йил давомида Украина Қуролли кучларининг йўқотишлари 215 минг кишидан ва 28 минг қуролдан ошганлиги" ҳақидаги маълумотини рад этишга шошилишмади, — бу ерда ёпиш учун ҳеч нарса йўқлигини англатади.Ғарб радарларидан Россия учувчисиз дронларининг йўқолиши билан бир вақтда, русларга Кузкиннинг онасини дунёдаги энг яхши “Абрамс” танклари ва F-16 қирувчи самолётлари ёрдамида кўрсатиш ҳақидаги тантанали ваъдалар ҳам йўқолди, улардан биринчиси уятчанглик билан орқа томонда яширинган, иккинчисида эса бешга яқин украиналик учувчи учишни ўрганмоқда.Бунинг ўрнига, Ғарб ахборот соҳасида олти ой олдин тасаввур қилиб бўлмайдиган характерли тенденция пайдо бўла бошлади. Баъзи мистик сабабларга кўра (аслида эса — йўқ), можаронинг янада чўзилиши Украина учун зарарли эканлиги ҳақида маълумотларнинг сизиб чиқиши ҳавас қиладиган мунтазамлик билан пайдо бўла бошлади.Масалан, Time журнали "бу йил ичида Украина сезиларли ҳудудни йўқотиши ва самарали равишда қисмларга бўлиниши мумкин" деб ёзган. “Le Point”даги жасур французлар янада узоқроққа боришди: 2024 йилнинг апрелига келиб, Россия армияси Одесса ва Харковни назорат остига олганида Украина Қора денгизга чиқиш имкониятидан маҳрум бўлади”.Умуман олганда, бундай сценарийлар ҳар ким учун кутилмаган янгилик бўлиши мумкин эди, лекин Россия учун эмас: агар улар 2024 йил Украинадаги можаро тугайдиган йил бўлиши кераклиги ва барчани қаноатлантириб, музокаралар столида можарони тугатишга Путин мажбурлиги ҳақидаги доимий хабарлар билан бирга бўлмаса.Ажойиб мисол: Миллий хавфсизлик кенгашининг стратегик алоқалар бўйича координатори Жон Кирби кўк кўз билан эълон қилди: "Биз ҳаммамиз бу уруш дарҳол тугашини кўришни хоҳлаймиз. Лекин охир-оқибат, биринчи қадамни қўйиши керак бўлган — бу Путин, лекин Россия президенти ҳали бундай иш қилмаган”.Бу гап шунчалик ёқимлики, кўз ёш тўкиб, Оқ уйда меҳрибон ва қувноқ одамлар яшашига ишонгингиз келади. Аммо агар сиз АҚШ ёки НАТОнинг ҳар қандай гапирадиган бошини бармоғингиз билан енгил тирнасангиз, у ерда, заҳарли лойқа ичида "Чужой" фильмидаги мантиқ чайқалади.Хусусан, Путиннинг бутун эркин Ғарб олами кутаётган меҳрибон ва тинч қадами, ҳеч бўлмаганда, Россия қўшинларининг 2014 йил чегараларига тўлиқ олиб чиқилишини англатиши керак, ҳеч бўлмаганда, ҳамма нарса "ерда" бўлгани каби музлатилади.Иккала ҳолатда ҳам Украина НАТОга аъзо бўлади ва "бу муҳокама қилинмайди". Ғарб шундай саховатли таклифлар учун уларнинг қўлларини ўпишимизга шунчалик ишонадики, улар жиддийлик билан Россияга "яхши ният сигналлари" юбормоқда.Мисол учун, Bloomberg АҚШ молия вазири Жанет Йелленга таяниб, "АҚШ Россия Федерациясининг суверен активларини кейинчалик Украинага топшириш учун мусодара қилиш тўғрисида ҳали қарор қабул қилмагани" ҳақида хабар берди.Лекин қила олишар эди!Ёки ундан ҳам яхшироқ нарса: CNBC га берган интервьюсида The Economist Intelligence Unit (EIU) таҳлилчиси Марио Бикарски табиийки, “албатта, ҳозир Украина музокаралар олиб боришни истамайди, <...> лекин ҳозирги шароитда унинг итоат қилишдан бошқа чораси қолмайди”, дея қайд этди.Бошқача қилиб айтганда, қаранг, биз Украинани ҳар қандай қоғозга имзо қўйишга мажбур қиламиз — мана биз сиз билан учрашиш учун нимага бормоқдамиз — сизчи?Аммо мисли кўрилмаган сахийликни жалб қилишнинг асл сабабларини Politico яқинда чоп этган мақоласида беихтиёр очиб берди. Хусусан, исмини ошкор қилмаслик шарти билан АҚШ Конгресси аъзосининг нашрга айтишича, АҚШнинг ҳукмрон элитаси орасида тинчлик музокаралари аллақачон қизғин муҳокама қилинмоқда, чунки вақт Украинага қарши.Энг яхши ечим — бу можарони минимал йўқотишлар билан тугатиш ва Байденнинг қайта сайланишига ёрдам бериш учун "қисман ғалаба"ни омма олдида эълон қилишдир.Сабаблари оддий: Қўшма Штатлар ва НАТО Украинада мағлубиятга учрамоқда, можарони ўзгартириш учун куч ва восита йўқ, Украинадаги йўқотиш Байденнинг президентлигига қимматга тушиши мумкин ва юз ҳамда курсини сақлаб қолиш учун ягона имконият — бу зич русларни улар учун ноқулай бўлган келишувлар билан гаплашиш (айтмоқчи, америкаликлар ва европаликлар амал қилишни хаёлига ҳам келтирмайдилар).Россия раҳбариятининг интеллектуал ва ахлоқий фазилатларини жуда қадрлайдиган ва Махсус ҳарбий операция бошланишининг асл сабабларини чуқур биладиган жаноб америкаликлар ва бошқа европаликларга нима деб жавоб бериш мумкин?Келинг, одобли жамиятда одобсиз ибораларни ўтказиб юборайлик ва айтайлик: таклифларингиз учун катта раҳмат, лекин Махсус ҳарбий операциянинг мақсад ва вазифалари ўзгаришсиз қолмоқда. Биз музокараларга тайёрмиз, бироқ музокаралар столида фақат Киев режимининг тўлиқ таслим бўлиши шартларини муҳокама қилиш мумкин.Агар кимдир рус тилини тушунмаса, унда бизнинг снараядларимиз ва ракеталаримиз энг ақллиларга аниқ тушунтирилади. Бу, бир йил олдин ишончли тарзда маълум бўлганидек, максимал бир неча кун давом этади.

