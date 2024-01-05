https://sputniknews.uz/20240105/asilbek-xudayarov-sogliqni-saqlash-vaziri-vazifasini-bajaruvchi-etib-tayinlandi-41931472.html
Асилбек Худаяров Соғлиқни сақлаш вазири вазифасини бажарувчи этиб тайинланди
Асилбек Худаяров Соғлиқни сақлаш вазири вазифасини бажарувчи этиб тайинланди
Тайинлов давлат раҳбарининг тегишли фармонига кўра амалга оширилди.
2024-01-05T09:45+0500
2024-01-05T09:45+0500
2024-01-05T09:47+0500
жамият
ўзбекистон
соғлиқни сақлаш вазири
соғлиқни сақлаш вазирлиги (ссв)
янги тайинлов
амрилло иноятов
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ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазири вазифасини бажариш Президент Администрацияси Ижтимоий ривожланиш департаменти раҳбарининг биринчи ўринбосари Асилбек Анварович Худаяров зиммасига юклатилди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Тайинловга қадар Амрилло Иноятов Соғлиқни сақлаш вазири лавозимидан озод этилгани ҳақида хабарлар тарқалганди.Эслатиб ўтамиз, Амрилло Шодиевич Иноятов 2022 йилнинг декабрь ойида Соғлиқни сақлаш вазири лавозимига тасдиқланганди.
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асилбек худаяров соғлиқни сақлаш вазири вазифасини бажарувчи этиб тайинланди
асилбек худаяров соғлиқни сақлаш вазири вазифасини бажарувчи этиб тайинланди
Асилбек Худаяров Соғлиқни сақлаш вазири вазифасини бажарувчи этиб тайинланди
09:45 05.01.2024 (янгиланди: 09:47 05.01.2024)
Тайинлов давлат раҳбарининг тегишли фармонига кўра амалга оширилди.
ТОШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазири вазифасини бажариш Президент Администрацияси Ижтимоий ривожланиш департаменти раҳбарининг биринчи ўринбосари Асилбек Анварович Худаяров зиммасига юклатилди. Бу ҳақда Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Тайинлов давлат раҳбарининг тегишли фармонига кўра амалга оширилди.
Тайинловга қадар Амрилло Иноятов Соғлиқни сақлаш вазири лавозимидан озод этилгани ҳақида хабарлар тарқалганди.
Эслатиб ўтамиз, Амрилло Шодиевич Иноятов 2022 йилнинг декабрь ойида Соғлиқни сақлаш вазири лавозимига тасдиқланганди
.