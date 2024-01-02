https://sputniknews.uz/20240102/ai-80-benzin-41899841.html
Аи-80 бензини учун акциз солиғини “ноль” ставкада қўллаш муддати тугади
Аи-80 бензини учун акциз солиғини “ноль” ставкада қўллаш муддати тугади
Президент қарори билан жорий этилган ва 2022 йил 10 декабрдан бошлаб амал қилаётган Аи-80 бензини учун акциз солиғини “ноль” ставкада қўллашнинг амал қилиш муддати 2023 йил 31 декабрь куни якунланди.Шу сабаб билан 2024 йил 1 январдан мазкур маркадаги бензин “Ўзбекнефтгаз” АЁҚШларида 6 800 сўмдан сотила бошланди.
2024-01-02T09:33+0500
2024-01-02T09:33+0500
2024-01-02T09:33+0500
иқтисод
бензин
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Президент қарори билан жорий этилган ва 2022 йил 10 декабрдан бошлаб амал қилаётган Аи-80 бензини учун акциз солиғини “ноль” ставкада қўллашнинг амал қилиш муддати 2023 йил 31 декабрь куни якунланди.Шу сабаб билан 2024 йил 1 январдан мазкур маркадаги бензин “Ўзбекнефтгаз” АЁҚШларида 6 800 сўмдан сотила бошланди.Хусусий АЁҚШларда эса ушбу маркадаги бензин бундан қимматроқ нархда сотилмоқда.Маълумот учун, импорт қилинадиган ва маҳаллий корхоналар томонидан ишлаб чиқариладиган автобензиннинг акциз солиқ ставкаси 1 тонна учун 303 минг сўм ва якуний истеъмолчига реализация қилинадиган автобензиннинг солиқ ставкаси 1 тонна учун 565 минг сўм ёки бир литр учун 425 сўм.
https://sputniknews.uz/20231019/benzin-narxi-ozbekneftgaz-40146864.html
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аи-80 бензини акциз солиғи
аи-80 бензини акциз солиғи
Аи-80 бензини учун акциз солиғини “ноль” ставкада қўллаш муддати тугади
1 январдан мазкур маркадаги бензин “Ўзбекнефтгаз” АЁҚШларида 6 800 сўмдан сотила бошланди.
ТОШКЕНТ
, 2 янв — Sputnik.
Президент қарори билан жорий этилган ва 2022 йил 10 декабрдан бошлаб амал қилаётган Аи-80 бензини учун акциз солиғини “ноль” ставкада қўллашнинг амал қилиш муддати 2023 йил 31 декабрь куни якунланди.
Шу сабаб билан 2024 йил 1 январдан мазкур маркадаги бензин “Ўзбекнефтгаз” АЁҚШларида 6 800 сўмдан сотила бошланди.
Хусусий АЁҚШларда эса ушбу маркадаги бензин бундан қимматроқ нархда сотилмоқда.
Маълумот учун, импорт қилинадиган ва маҳаллий корхоналар томонидан ишлаб чиқариладиган автобензиннинг акциз солиқ ставкаси 1 тонна учун 303 минг сўм ва якуний истеъмолчига реализация қилинадиган автобензиннинг солиқ ставкаси 1 тонна учун 565 минг сўм ёки бир литр учун 425 сўм.