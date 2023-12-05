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https://sputniknews.uz/20231205/rossiya-bmt-41402599.html
Россия БМТда исломофобияга қарши баёнот қабул қилиш ташаббуси билан чиқди
Россия БМТда исломофобияга қарши баёнот қабул қилиш ташаббуси билан чиқди
Улянов: Россия БМТнинг Венадаги бўлинмасида исломофобияга қарши баёнот тайёрлади.
2023-12-05T16:23+0500
2023-12-05T16:23+0500
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ТОШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Россия БМТнинг Вена шаҳридаги биносида исломофобия, жумладан, Қуръонни ёқиш ваҳший ҳаракатларга қарши ҳамда бошқа диний эътиқодларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш тўғрисида жамоавий баёнот қабул қилиш ташаббуси билан чиқди. Бу ҳақда Россия Федерациясининг Венадаги халқаро ташкилотлардаги вакили Михаил Ульянов маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Россия Федерациясининг доимий вакилининг аниқлик киритишича, баёнот 8 декабрь куни бўлиб ўтадиган БМТнинг жиноятчиликнинг олдини олиш ва жиноий судлов бўйича комиссияси йиғилишида эълон қилиниши режалаштирилган. "Қанча ҳаммуаллиф йиғилишини кўрамиз", — дея қўшимча қилди дипломат.Швецияда Қуръонни ёқиш нима учун тақиқланмаслиги маълум қилиндиХитой Қуръонни ёқиб юборилишини кескин қораладиБМТ кенгаши Қуръонни таҳқирлашни қоралади
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улянов россия бмт вена исломофобияга баёнот
улянов россия бмт вена исломофобияга баёнот

Россия БМТда исломофобияга қарши баёнот қабул қилиш ташаббуси билан чиқди

16:23 05.12.2023
© CC BY 2.0 / Raymond June / UNODCБМТнинг Венадаги биноси
БМТнинг Венадаги биноси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.12.2023
© CC BY 2.0 / Raymond June / UNODC
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Улянов: Россия БМТнинг Венадаги майдонида исломофобияга қарши баёнот тайёрлади.
ТОШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Россия БМТнинг Вена шаҳридаги биносида исломофобия, жумладан, Қуръонни ёқиш ваҳший ҳаракатларга қарши ҳамда бошқа диний эътиқодларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш тўғрисида жамоавий баёнот қабул қилиш ташаббуси билан чиқди. Бу ҳақда Россия Федерациясининг Венадаги халқаро ташкилотлардаги вакили Михаил Ульянов маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.

“Биз БМТнинг Вена шаҳридаги майдонида исломофобия, жумладан, Қуръонни ёқиш ваҳший ҳаракатларга қарши ҳамда бошқа диний эътиқодларга ҳурмат билан муносабатда бўлиш тўғрисида жамоавий баёнот қабул қилиш ташаббуси билан чиқдик”, — деб ёзади Ульянов.

Россия Федерациясининг доимий вакилининг аниқлик киритишича, баёнот 8 декабрь куни бўлиб ўтадиган БМТнинг жиноятчиликнинг олдини олиш ва жиноий судлов бўйича комиссияси йиғилишида эълон қилиниши режалаштирилган. "Қанча ҳаммуаллиф йиғилишини кўрамиз", — дея қўшимча қилди дипломат.
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