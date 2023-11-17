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https://sputniknews.uz/20231117/mirziyoevga-surxondaryoda-razvedka-zarba-uchuvchisiz-uchish-apparati-parvozi-namoyish-etildi-41066272.html
Мирзиёевга разведка-зарба учувчисиз учиш аппарати парвози намойиш этилди - фото
Мирзиёевга разведка-зарба учувчисиз учиш аппарати парвози намойиш этилди - фото
Давлат раҳбари ҳарбий қисмда яратилган шароитлар, чегарани қўриқлашда қўлланилаётган ҳарбий техника ва қурол-аслаҳаларни кўздан кечирди.
2023-11-17T09:30+0500
2023-11-17T10:55+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
сурхондарё
ҳарбий техника
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ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Ўзбекистон президенти, Қуролли Кучлар Олий Бош Қўмондони Шавкат Мирзиёев Сурхондарё вилоятидаги ҳарбий қисмга ташриф буюрди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Мазкур қисмда ҳарбий хизматчиларнинг жанговар тайёргарлигини ошириш учун барча шарт-шароит яратилган. Ўқув бинолари, маънавият ва маърифат хоналари, спорт зали энг замонавий техника ва ускуналар билан жиҳозланган.Ўзбекистон Қуролли Кучларининг салоҳиятини ошириш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, шахсий таркибнинг шайлиги, замонавий қурол-аслаҳалар, учувчисиз учиш аппаратларини бошқариш ҳамда уларга техник хизмат кўрсатиш бўйича амалга оширилаётган ишлар ҳақида маълумот берилди.Мирзиёевга “Bayraktar TB2” разведка-зарба учувчисиз учиш аппаратининг парвози намойиш этилди.
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мирзиёевга сурхондарёда разведка-зарба учувчисиз учиш аппарати парвози намойиш этилди
мирзиёевга сурхондарёда разведка-зарба учувчисиз учиш аппарати парвози намойиш этилди

Мирзиёевга разведка-зарба учувчисиз учиш аппарати парвози намойиш этилди - фото

09:30 17.11.2023 (янгиланди: 10:55 17.11.2023)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области.
 Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.11.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Давлат раҳбари ҳарбий қисмда яратилган шароитлар, чегарани қўриқлашда қўлланилаётган ҳарбий техника ва қурол-аслаҳаларни кўздан кечирди.
ТОШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Ўзбекистон президенти, Қуролли Кучлар Олий Бош Қўмондони Шавкат Мирзиёев Сурхондарё вилоятидаги ҳарбий қисмга ташриф буюрди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области.
 Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.11.2023
Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мазкур қисмда ҳарбий хизматчиларнинг жанговар тайёргарлигини ошириш учун барча шарт-шароит яратилган. Ўқув бинолари, маънавият ва маърифат хоналари, спорт зали энг замонавий техника ва ускуналар билан жиҳозланган.
Давлат раҳбари ҳарбий қисмда яратилган шароитлар, чегарани қўриқлашда қўлланилаётган ҳарбий техника ва қурол-аслаҳаларни кўздан кечирди. Бунда учувчисиз учиш аппаратларининг аҳамияти алоҳида таъкидланди, уларни ишлаб чиқариш масалалари муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области.
 Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.11.2023
Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области.
 Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.11.2023
Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон Қуролли Кучларининг салоҳиятини ошириш ва моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, шахсий таркибнинг шайлиги, замонавий қурол-аслаҳалар, учувчисиз учиш аппаратларини бошқариш ҳамда уларга техник хизмат кўрсатиш бўйича амалга оширилаётган ишлар ҳақида маълумот берилди.
Мирзиёевга “Bayraktar TB2” разведка-зарба учувчисиз учиш аппаратининг парвози намойиш этилди.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области.
 Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.11.2023
Шавкат Мирзиёев посетил воинскую часть в Сурхандарьинской области.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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