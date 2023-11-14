https://sputniknews.uz/20231114/ozbekistonga-kaluga-viloyati-biznesmenlari-delegatsiyasi-keladi-40987802.html
Ўзбекистонга Калуга вилояти бизнесменлари делегацияси келади
Ўзбекистонга Калуга вилояти бизнесменлари делегацияси келади
Бизнес делегациянинг ташрифи жорий йилнинг 21-24 ноябрь кунлари бўлиб ўтади.
2023-11-14T11:38+0500
2023-11-14T11:38+0500
2023-11-14T11:38+0500
ўзбекистон - россия
бизнес
савдо
ташриф
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ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Россиянинг Калуга вилоятининг озиқ-овқат саноати, металл конструкциялари, вибропресслар ишлаб чиқариш ва саноатнинг турли йўналишларида лойиҳалаш бўйича фаолият юритаётган тадбиркорлари Ўзбекистонга бизнес миссияси билан келади. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонаси хабар берди.Делегация таркибига ҳудуддаги тўртта етакчи корхона киради:Бизнес делегациянинг ташрифи жорий йилнинг 21-24 ноябрь кунлари бўлиб ўтади.Эслатиб ўтамиз, 15 ноябрь куни Россия Федерациясининг Архангельск вилояти губернатори Александр Цибульский бошчилигидаги делегация Ўзбекистонга келади.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ўзбекистонга калуга вилояти бизнесменлари делегацияси келади
ўзбекистонга калуга вилояти бизнесменлари делегацияси келади
Ўзбекистонга Калуга вилояти бизнесменлари делегацияси келади
Бизнес делегациянинг ташрифи жорий йилнинг 21-24 ноябрь кунлари бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
Россиянинг Калуга вилоятининг озиқ-овқат саноати, металл конструкциялари, вибропресслар ишлаб чиқариш ва саноатнинг турли йўналишларида лойиҳалаш бўйича фаолият юритаётган тадбиркорлари Ўзбекистонга бизнес миссияси билан келади. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонаси хабар берди.
Делегация таркибига ҳудуддаги тўртта етакчи корхона киради:
"Партнер М" АЖ - озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш, шу жумладан веган маҳсулотлар соҳаси учун;
"ЭТEК" МЧЖ - пластмасса буюмлари, металл конструкциялар, махсус ускуналар, шу жумладан сув таъминоти ва канализация учун ускуналар ишлаб чиқариш;
"КЗМИ СНАБ" МЧЖ - паллетли инверторлар, гидравлик кўтариш столлари, вибропресслар ва конвейер ускуналари ишлаб чиқариш;
"Обнинск Сталь Проект" МЧЖ - турли саноат тармоқларида лойиҳалаш.
Бизнес делегациянинг ташрифи жорий йилнинг 21-24 ноябрь кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, 15 ноябрь куни Россия Федерациясининг Архангельск вилояти губернатори Александр Цибульский бошчилигидаги делегация Ўзбекистонга келади
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