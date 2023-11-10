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https://sputniknews.uz/20231110/ozbekistonga-arxangelsk-viloyati-biznes-delegatsiyasi-keladi-40901834.html
Ўзбекистонга Архангельск вилояти бизнес делегацияси келади
Ўзбекистонга Архангельск вилояти бизнес делегацияси келади
Делегация таркибига йигирмадан ортиқ турли ихтисосликдаги корхоналар киради.
2023-11-10T15:06+0500
2023-11-10T15:06+0500
ўзбекистон - россия
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ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Жорий йил 15 ноябрь куни Россия Федерациясининг Архангельск вилояти губернатори Александр Цибульский бошчилигидаги делегация Ўзбекистонга келади, деб хабар бермоқда Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонаси.Делегация таркибига йигирмадан ортиқ турли ихтисосликдаги корхоналар киради.Уч кунлик ташриф доирасида 17 ноябрь куни Архангельск вилояти ва Ўзбекистон ўртасидаги икки томонлама ҳамкорликни ривожлантиришга бағишланган бизнес-форум бўлиб ўтади.
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ўзбекистонга архангельск вилояти бизнес делегацияси келади
ўзбекистонга архангельск вилояти бизнес делегацияси келади

Ўзбекистонга Архангельск вилояти бизнес делегацияси келади

15:06 10.11.2023
© Торговое представительство России в УзбекистанеДелегация Архангельской области во главе с Губернатором региона посетит Узбекистан
Делегация Архангельской области во главе с Губернатором региона посетит Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.11.2023
© Торговое представительство России в Узбекистане
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Делегация таркибига йигирмадан ортиқ турли ихтисосликдаги корхоналар киради.
ТОШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Жорий йил 15 ноябрь куни Россия Федерациясининг Архангельск вилояти губернатори Александр Цибульский бошчилигидаги делегация Ўзбекистонга келади, деб хабар бермоқда Россиянинг Ўзбекистондаги савдо ваколатхонаси.
Делегация таркибига йигирмадан ортиқ турли ихтисосликдаги корхоналар киради.
“Вилоятда IT, ёғочни қайта ишлаш, енгил саноат, олмос қазиб олиш ва металл буюмлар ишлаб чиқариш каби йўналишларда фаолият юритаётган 20 дан ортиқ корхона ўз маҳсулотларини намойиш этади ва ўзбекистонлик салоҳиятли ҳамкорлар билан музокаралар олиб боради”, — дейилади хабарда.
Уч кунлик ташриф доирасида 17 ноябрь куни Архангельск вилояти ва Ўзбекистон ўртасидаги икки томонлама ҳамкорликни ривожлантиришга бағишланган бизнес-форум бўлиб ўтади.
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