https://sputniknews.uz/20231108/lavrov-aqsh-40800817.html
Лавров: АҚШ европалик вассалларини хонавайрон қилмоқда
Лавров: АҚШ европалик вассалларини хонавайрон қилмоқда
АҚШ ўзининг европалик вассалларини хонавайрон қилмоқда, бироқ Россиядан уран ва ўта зарурий материалларни харид қилишда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Украина атрофидаги вазиятни тартибга солишга бағишланган элчилар давра суҳбати чоғида маълум қилди.
2023-11-08T16:22+0500
2023-11-08T16:22+0500
2023-11-08T16:22+0500
россия
сергей лавров
ақш
европа иттифоқи
санкциялар
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ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. АҚШ ўзининг европалик вассалларини хонавайрон қилмоқда, бироқ Россиядан уран ва ўта зарурий материалларни харид қилишда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Украина атрофидаги вазиятни тартибга солишга бағишланган элчилар давра суҳбати чоғида маълум қилди.Россия ТИВ раҳбарининг сўзларига кўра, Америка Европа Иттифоқига ўзининг қиммат суюлтирилган табиий газини мажбурлаб сотишда давом этмоқда ва ўзининг “худбинона қонунлари” билан Европа компанияларини океан ортига – бизнеснинг базовий харажатлари кам бўлган жойга кўчиришга мажбурламоқда.Европа Россияга қарши санкциялардан ўзи кўпроқ зарар кўрди“ЕИни барча Россия нарсаларидан воз кечишга мажбурлаб, Вашингтон Россиядан уран ва бошқа ўта зарурий материалларни харид қилишда давом этмоқда”, - дея таъкидлади Лавров.
https://sputniknews.uz/20230817/aqsh-rossiyaga-qarshi-sanktsiyalar-37939938.html
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ақш европа россия санкциялар
ақш европа россия санкциялар
Лавров: АҚШ европалик вассалларини хонавайрон қилмоқда
Россия ташқи ишлар вазирининг сўзларига кўра, АҚШ Россиядан уран ва ўта зарурий материалларни харид қилишда давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. АҚШ ўзининг европалик вассалларини хонавайрон қилмоқда, бироқ Россиядан уран ва ўта зарурий материалларни харид қилишда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Украина атрофидаги вазиятни тартибга солишга бағишланган элчилар давра суҳбати чоғида маълум қилди.
“Вашингтон, аслида, ўзининг европалик вассалларини хонавайрон қилмоқда ва ўзининг ҳарбий-саноат комплекси пул ишлашига имкон бермоқда”, - деди Лавров. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.
Россия ТИВ раҳбарининг сўзларига кўра, Америка Европа Иттифоқига ўзининг қиммат суюлтирилган табиий газини мажбурлаб сотишда давом этмоқда ва ўзининг “худбинона қонунлари” билан Европа компанияларини океан ортига – бизнеснинг базовий харажатлари кам бўлган жойга кўчиришга мажбурламоқда.
“ЕИни барча Россия нарсаларидан воз кечишга мажбурлаб, Вашингтон Россиядан уран ва бошқа ўта зарурий материалларни харид қилишда давом этмоқда”, - дея таъкидлади Лавров.