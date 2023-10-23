https://sputniknews.uz/20231023/rossiya-ozbekiston-investitsiya-etakchi-investor-40227399.html
Россия Ўзбекистонга энг кўп инвестиция киритаётган етакчи мамлакатлардан бирига айланди
Россия Ўзбекистонга энг кўп инвестиция киритаётган етакчи мамлакатлардан бирига айланди
Ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмида Россия 15,9 фоиз улушга эга бўлди.
2023-10-23T12:50+0500
2023-10-23T12:50+0500
2023-10-23T12:53+0500
иқтисод
ўзбекистон
россия
инвестиция
кредит
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ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Шу йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмида Россия 15,9 фоиз улушга эга бўлди. Бу ҳақда Статистика агентлиги хабар берди.Ўзбекистон январь-сентябрь ойларида жами 226,6 трлн сўм асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирди. Шундан хорижий инвестиция ва кредитлар 104,4 трлн сўм миқдорида қайд этилган.Хитой ва Россия ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмида энг юқори улушга эга бўлиб қолмоқда. Унга кўра, Хитой 24,5 %, Россия эса 15,9 % улушга эга бўлган.
https://sputniknews.uz/20231006/rossiya-va-ozbekiston-ozaro-savdosi-14-foizga-osdi-39705833.html
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россия ўзбекистон инвестиция киритаётган инвесторлар
россия ўзбекистон инвестиция киритаётган инвесторлар
Россия Ўзбекистонга энг кўп инвестиция киритаётган етакчи мамлакатлардан бирига айланди
12:50 23.10.2023 (янгиланди: 12:53 23.10.2023)
Ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмида Россия 15,9 фоиз улушга эга бўлди.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik.
Шу йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистонда ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмида Россия 15,9 фоиз улушга эга бўлди. Бу ҳақда Статистика агентлиги хабар берди.
Ўзбекистон январь-сентябрь ойларида жами 226,6 трлн сўм асосий капиталга инвестициялар ўзлаштирди. Шундан хорижий инвестиция ва кредитлар 104,4 трлн сўм миқдорида қайд этилган.
Хитой ва Россия ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажмида энг юқори улушга эга бўлиб қолмоқда. Унга кўра, Хитой 24,5 %, Россия эса 15,9 % улушга эга бўлган.