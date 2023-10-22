https://sputniknews.uz/20231022/ob-havo-toshkent-22-oktyabr-40196601.html
Ҳарорат бироз кўтарилади — Тошкентда 22 октябрь учун об-ҳаво
Ҳарорат бироз кўтарилади — Тошкентда 22 октябрь учун об-ҳаво
Прогнозларга кўра, пойтахтда ҳаво бироз булутли бўлади, вақти-вақти билан ўзгариб туради, ёғингарчилик кутилмайди.
2023-10-22T05:00+0500
2023-10-22T05:00+0500
2023-10-22T05:00+0500
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тошкент
об-ҳаво
тошкент об-ҳаво
тошкентдаги об-ҳаво прогнози
ўзгидромет
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ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Бугун Тошкентда ҳарорат +23 даража бўлади, дея хабар берди Ўзгидромет.Прогнозларга кўра, пойтахтда ҳаво бироз булутли бўлади, вақти-вақти билан ўзгариб туради, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 5-10 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси +10-12 илиқ, кундузи +21-23 даража бўлади.
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ўзбекистон тошкент прогноз об-ҳаво ўзгидромет
ўзбекистон тошкент прогноз об-ҳаво ўзгидромет
Ҳарорат бироз кўтарилади — Тошкентда 22 октябрь учун об-ҳаво
Прогнозларга кўра, пойтахтда ҳаво бироз булутли бўлади, вақти-вақти билан ўзгариб туради, ёғингарчилик кутилмайди.
ТОШКЕНТ, 22 окт — Sputnik.
Бугун Тошкентда ҳарорат +23 даража бўлади, дея хабар берди Ўзгидромет.
Прогнозларга кўра, пойтахтда ҳаво бироз булутли бўлади, вақти-вақти билан ўзгариб туради, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 5-10 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси +10-12 илиқ, кундузи +21-23 даража бўлади.