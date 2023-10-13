https://sputniknews.uz/20231013/mirziyoev-hamdostlik-kubogi-futbol-turniri-39952996.html
Мирзиёев “Ҳамдўстлик кубоги” футбол турнирини қайта тиклашни таклиф қилди
Мирзиёев “Ҳамдўстлик кубоги” футбол турнирини қайта тиклашни таклиф қилди
Шунингдек, “Ҳамдўстлик кубоги” футбол турнирини қайта тиклаш ва ёшларимиз жамоалари ўртасида навбатдаги учрашувларни Ўзбекистонда ўтказишни таклиф қиламан”, - деди Шавкат Мирзиёев МДҲ саммитида.
2023-10-13T21:20+0500
2023-10-13T21:20+0500
2023-10-13T21:20+0500
спорт
шавкат мирзиёев
футбол
мдҳ
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ТОШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев “Ҳамдўстлик кубоги” футбол турнирини қайта тиклашни таклиф қилди. Мирзиёев бу таклифни Бишкекдаги Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) саммитида билдирди.Ўзбекистон етакчиси ёшлар сиёсати соҳасидаги ҳамкорликни фаоллаштириш масаласи долзарб аҳамиятга эга эканини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, янги қўшма лойиҳа доирасида келгуси йилда “Ҳамдўстликнинг ёшлар пойтахти” деб эълон қилинган Тошкент шаҳрида тадбирларга бой дастур тайёрланяпти“Шунингдек, “Ҳамдўстлик кубоги” футбол турнирини қайта тиклаш ва ёшларимиз жамоалари ўртасида навбатдаги учрашувларни Ўзбекистонда ўтказишни таклиф қиламан”, - деди Мирзиёев.
https://sputniknews.uz/20230920/shavkat-mirziyoev-fifa-rahbari-janni-infantino-bilan-uchrashdi-39152914.html
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шавкат мирзиёев мдҳ саммити таклифлар “ҳамдўстлик кубоги” футбол турнири
шавкат мирзиёев мдҳ саммити таклифлар “ҳамдўстлик кубоги” футбол турнири
Мирзиёев “Ҳамдўстлик кубоги” футбол турнирини қайта тиклашни таклиф қилди
“Ҳамдўстлик кубоги” футбол турнири Ўзбекистонда ўтказилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев “Ҳамдўстлик кубоги” футбол турнирини қайта тиклашни таклиф қилди. Мирзиёев бу таклифни Бишкекдаги Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) саммитида билдирди.
Ўзбекистон етакчиси ёшлар сиёсати соҳасидаги ҳамкорликни фаоллаштириш масаласи долзарб аҳамиятга эга эканини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, янги қўшма лойиҳа доирасида келгуси йилда “Ҳамдўстликнинг ёшлар пойтахти” деб эълон қилинган Тошкент шаҳрида тадбирларга бой дастур тайёрланяпти
“Шунингдек, “Ҳамдўстлик кубоги” футбол турнирини қайта тиклаш ва ёшларимиз жамоалари ўртасида навбатдаги учрашувларни Ўзбекистонда ўтказишни таклиф қиламан”, - деди Мирзиёев.