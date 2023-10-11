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https://sputniknews.uz/20231011/qozogiston-rossiya-gaz-ozbekiston-etkazish-texnik-imkoniyatlar-39833558.html
Қозоғистон Россия газини Ўзбекистонга етказишда техник имкониятларга эга — Саткалиев
Қозоғистон Россия газини Ўзбекистонга етказишда техник имкониятларга эга — Саткалиев
Қозоғистон Энергетика вазири: Қозоғистон Россия газини Ўзбекистонга транзит қилиш вақтида мамлакатга етказиб бериш учун техник имкониятларга эга.
2023-10-11T11:00+0500
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ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Қозоғистон Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш учун техник имкониятларга эга. Бу ҳақда Қозоғистон Энергетика вазири Алмасадам Саткалиев маълум қилди, деб ёзмоқда Sputnik Қозоғистон.Қайд этилишича, Қозоғистон Россия газини Ўзбекистонга транзит қилиш вақтида мамлакатга етказиб бериш учун техник имкониятларга эга.Эслатиб ўтамиз, 7 октябрь куни Шавкат Мирзиёев, Владими Путин ва Қосим-Жомарт Токаев иштирокида "Газпром" томонидан Ўзбекистонга Россия газини етказиб беришга старт берилди. Яқин икки йилда Россия Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга 2,8 миллиард куб метр газ етказиб беради.
https://sputniknews.uz/20231006/ozbekiston-rossiya-gazi-39698737.html
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қозоғистон россия гази ўзбекистонга етказш техник имкониятлар қозоғистон энергетика вазири
қозоғистон россия гази ўзбекистонга етказш техник имкониятлар қозоғистон энергетика вазири

Қозоғистон Россия газини Ўзбекистонга етказишда техник имкониятларга эга — Саткалиев

11:00 11.10.2023
© УзтрансгазҚозоғистон Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш
Қозоғистон Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.10.2023
© Узтрансгаз
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Қозоғистон Энергетика вазири: Қозоғистон Россия газини Ўзбекистонга транзит қилиш вақтида мамлакатга етказиб бериш учун техник имкониятларга эга.
ТОШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Қозоғистон Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш учун техник имкониятларга эга. Бу ҳақда Қозоғистон Энергетика вазири Алмасадам Саткалиев маълум қилди, деб ёзмоқда Sputnik Қозоғистон.
Қайд этилишича, Қозоғистон Россия газини Ўзбекистонга транзит қилиш вақтида мамлакатга етказиб бериш учун техник имкониятларга эга.
“Прогноз балансига қараб, Қозоғистон газдан фойдаланиш имконияти тўғрисида қарор қабул қилади”, — деди вазир.
Эслатиб ўтамиз, 7 октябрь куни Шавкат Мирзиёев, Владими Путин ва Қосим-Жомарт Токаев иштирокида "Газпром" томонидан Ўзбекистонга Россия газини етказиб беришга старт берилди. Яқин икки йилда Россия Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга 2,8 миллиард куб метр газ етказиб беради.
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