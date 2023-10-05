https://sputniknews.uz/20231005/bahodir-jalolov-osiyo-oyinlari-chempioni-39666867.html
Ханчжоу-2022: Баҳодир Жалолов ҳам Осиё ўйинлари чемпиони
Ханчжоу-2022: Баҳодир Жалолов ҳам Осиё ўйинлари чемпиони
Хитойда ўтаётган Осиё ўйинларида Баҳодир Жалолов олтин медалга сазовор бўлди.Бокс бўйича Ўзбекситон терма жамоаси аъзоси Баҳодир Жалолов (+92 кг) финал баҳсида азалий рақибларидан бири, қозоғистонлик Камшибек Конкабаев устидан яна бир бор ғалаба қозониб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
2023-10-05T18:36+0500
2023-10-05T18:36+0500
2023-10-05T19:00+0500
спорт
баҳодир жалолов
бокс
осиё ўйинлари
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ТОШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Хитойда ўтаётган Осиё ўйинларида Баҳодир Жалолов олтин медалга сазовор бўлди.Бокс бўйича Ўзбекситон терма жамоаси аъзоси Баҳодир Жалолов (+92 кг) финал баҳсида азалий рақибларидан бири қозоғистонлик Камшибек Конкабаев устидан яна бир бор ғалаба қозониб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.Аввалроқ Ҳасанбой Дўсматов ва Абдумалик Халоков Ўзбекистон делегациясига олтин медалларни тақдим этган эди.
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баҳодир жалолов осиё ўйинлари чемпион осиё уйинлари 2023
баҳодир жалолов осиё ўйинлари чемпион осиё уйинлари 2023
Ханчжоу-2022: Баҳодир Жалолов ҳам Осиё ўйинлари чемпиони
18:36 05.10.2023 (янгиланди: 19:00 05.10.2023)
Жалолов финалда азалий рақибларидан бири қозоғистонлик Камшибек Конкабаев устидан ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Хитойда ўтаётган Осиё ўйинларида Баҳодир Жалолов олтин медалга сазовор бўлди.
Бокс бўйича Ўзбекситон терма жамоаси аъзоси Баҳодир Жалолов (+92 кг) финал баҳсида азалий рақибларидан бири қозоғистонлик Камшибек Конкабаев устидан яна бир бор ғалаба қозониб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
Аввалроқ Ҳасанбой Дўсматов
ва Абдумалик Халоков
Ўзбекистон делегациясига олтин медалларни тақдим этган эди.