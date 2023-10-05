Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20231005/bahodir-jalolov-osiyo-oyinlari-chempioni-39666867.html
Ханчжоу-2022: Баҳодир Жалолов ҳам Осиё ўйинлари чемпиони
Ханчжоу-2022: Баҳодир Жалолов ҳам Осиё ўйинлари чемпиони
Хитойда ўтаётган Осиё ўйинларида Баҳодир Жалолов олтин медалга сазовор бўлди.Бокс бўйича Ўзбекситон терма жамоаси аъзоси Баҳодир Жалолов (+92 кг) финал баҳсида азалий рақибларидан бири, қозоғистонлик Камшибек Конкабаев устидан яна бир бор ғалаба қозониб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
2023-10-05T18:36+0500
2023-10-05T19:00+0500
спорт
баҳодир жалолов
бокс
осиё ўйинлари
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0c/30663159_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b209d9e14a69c22cd9ae669bdc676e7c.jpg
ТОШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Хитойда ўтаётган Осиё ўйинларида Баҳодир Жалолов олтин медалга сазовор бўлди.Бокс бўйича Ўзбекситон терма жамоаси аъзоси Баҳодир Жалолов (+92 кг) финал баҳсида азалий рақибларидан бири қозоғистонлик Камшибек Конкабаев устидан яна бир бор ғалаба қозониб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.Аввалроқ Ҳасанбой Дўсматов ва Абдумалик Халоков Ўзбекистон делегациясига олтин медалларни тақдим этган эди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0c/30663159_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2e47278bb7cec5f7b013b78588ab04b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
баҳодир жалолов осиё ўйинлари чемпион осиё уйинлари 2023
баҳодир жалолов осиё ўйинлари чемпион осиё уйинлари 2023

Ханчжоу-2022: Баҳодир Жалолов ҳам Осиё ўйинлари чемпиони

18:36 05.10.2023 (янгиланди: 19:00 05.10.2023)
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов
Баходир Жалолов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.10.2023
© НОК Узбекистана
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Жалолов финалда азалий рақибларидан бири қозоғистонлик Камшибек Конкабаев устидан ғалаба қозонди.
ТОШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Хитойда ўтаётган Осиё ўйинларида Баҳодир Жалолов олтин медалга сазовор бўлди.
Бокс бўйича Ўзбекситон терма жамоаси аъзоси Баҳодир Жалолов (+92 кг) финал баҳсида азалий рақибларидан бири қозоғистонлик Камшибек Конкабаев устидан яна бир бор ғалаба қозониб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
Аввалроқ Ҳасанбой Дўсматов ва Абдумалик Халоков Ўзбекистон делегациясига олтин медалларни тақдим этган эди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0