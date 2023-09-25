https://oz.sputniknews.uz/20230925/vengriya-ozbekiston-elchi-39299814.html
Венгриянинг Ўзбекистондаги янги элчиси тайинланди
Венгриянинг Ўзбекистондаги янги элчиси тайинланди
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Венгриянинг Ўзбекистондаги янги элчиси Йожеф Рожани қабул қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон ТИВ раҳбари ўзининг Telegram-каналида маълум қилди. Венгрия 2016 йилда Тошкентда ўз элчихонасини очган, 2023 йил мартида эса Ўзбекистон элчихонаси Будапештда ўз фаолиятини бошлади.
2023-09-25T18:31+0500
2023-09-25T18:31+0500
2023-09-25T18:31+0500
сиёсат
бахтиёр саидов
ўзбекистон
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/19/39299488_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_b486ce08118103af8e0191526e17006a.jpg
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Венгриянинг Ўзбекистондаги янги элчиси Йожеф Рожани қабул қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон ТИВ раҳбари ўзининг Telegram-каналида маълум қилди.Саидов учрашувда элчининг ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилиб олган.“Ҳамкорлигимизнинг асосий устувор йўналишларини ва яқин истиқболдаги режаларимизни муҳокама қилдик. Жаноб элчига мамлакатимиздаги янги дипломатик миссияси давомида муваффақиятлар тилаймиз”, — деб ёзган вазир. Венгрия 2016 йилда Тошкентда ўз элчихонасини очган, 2023 йил мартида эса Ўзбекистон элчихонаси Будапештда ўз фаолиятини бошлади.
ўзбекистон
венгрия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/19/39299488_176:29:1043:679_1920x0_80_0_0_f7f59391ead8fb9fa22a3c00662e1f6a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
венгриянинг ўзбекистондаги янги элчиси йожеф рожа бахтиёр саидов
венгриянинг ўзбекистондаги янги элчиси йожеф рожа бахтиёр саидов
Венгриянинг Ўзбекистондаги янги элчиси тайинланди
Йожеф Рожа Венгриянинг Ўзбекистондаги фавқулодда ва мухтор элчиси лавозимига тайинланди.
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов Венгриянинг Ўзбекистондаги янги элчиси Йожеф Рожани қабул қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон ТИВ раҳбари ўзининг Telegram-каналида маълум қилди.
Саидов учрашувда элчининг ишонч ёрлиқлари нусхаларини қабул қилиб олган.
“Ҳамкорлигимизнинг асосий устувор йўналишларини ва яқин истиқболдаги режаларимизни муҳокама қилдик. Жаноб элчига мамлакатимиздаги янги дипломатик миссияси давомида муваффақиятлар тилаймиз”, — деб ёзган вазир.
Венгрия 2016 йилда Тошкентда ўз элчихонасини очган, 2023 йил мартида эса Ўзбекистон элчихонаси Будапештда ўз фаолиятини бошлади.