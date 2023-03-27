https://sputniknews.uz/20230327/vengriyada-ozbekiston-elchixonasi-ochildi-33269347.html
Венгрияда Ўзбекистон элчихонаси очилди
Венгрияда Ўзбекистон элчихонаси очилди
ТОШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Венгрия пойтахти Будапештда Ўзбекистон элчихонаси очилди, деб хабар қилмоқда ТИВ матбуот хизмати. 27.03.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-03-27T22:39+0500
2023-03-27T22:39+0500
2023-03-27T22:40+0500
сиёсат
венгрия
бахтиёр саидов
элчихона
еии
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ТОШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Венгрия пойтахти Будапештда Ўзбекистон элчихонаси очилди, деб хабар қилмоқда ТИВ матбуот хизмати.Элчихона очилиш маросимида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ҳамда Венгрия ташқи ишлар вазири Пётр Сийяртолар иштирок этишди. Маълумот учун, Венгрия Европада жойлашган бўлса-да, ўз келиб чиқишини туркий халқлардан деб биладиган давлатдир. Венгрия Туркий давлатлдар ташкилотининг доимий аъзоси, барча туркий тилли давлатлар, жумладан Ўзбекистон билан ҳам иқтисодий ва маданий алоқаларни ривожлантиришга интилаётган давлатдир. Бугунги сиёсий майдонда ҳам Венгрия ўзининг мустақил ва прагматик позициясини ишонч билан сақлаб қолмоқда: Венгрия Украинага қурол етказиб бермаслик, Россияга қарши санкцияларни бекор қилиш ва Россия ҳамда ЕИ ўртасида соғлом иқтисодий алоқаларни ўрнатиш тарафдори.
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венгрия, бахтиёр саидов, элчихона, еии
венгрия, бахтиёр саидов, элчихона, еии
Венгрияда Ўзбекистон элчихонаси очилди
22:39 27.03.2023 (янгиланди: 22:40 27.03.2023)
ТОШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Венгрия пойтахти Будапештда Ўзбекистон элчихонаси очилди, деб хабар қилмоқда ТИВ матбуот хизмати.
"Эндиликда Венгрия пойтахтида Ўзбекистон Давлат байроғи 🇺🇿доимий ҳилпираб туради. Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан Будапешт шаҳрида Ўзбекистон Элчихонасининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Бу мамлакатларимиз ўртасидаги стратегик шерикликнинг тарихий воқеасидир", - дейилади хабарда.
Элчихона очилиш маросимида Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов ҳамда Венгрия ташқи ишлар вазири Пётр Сийяртолар иштирок этишди.
Маълумот учун, Венгрия Европада жойлашган бўлса-да, ўз келиб чиқишини туркий халқлардан деб биладиган давлатдир. Венгрия Туркий давлатлдар ташкилотининг доимий аъзоси, барча туркий тилли давлатлар, жумладан Ўзбекистон билан ҳам иқтисодий ва маданий алоқаларни ривожлантиришга интилаётган давлатдир.
Бугунги сиёсий майдонда ҳам Венгрия ўзининг мустақил ва прагматик позициясини ишонч билан сақлаб қолмоқда: Венгрия Украинага қурол етказиб бермаслик, Россияга қарши санкцияларни бекор қилиш ва Россия ҳамда ЕИ ўртасида соғлом иқтисодий алоқаларни ўрнатиш тарафдори.