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https://sputniknews.uz/20230914/mirziyoev-dushanbega-etib-bordi-38915906.html
Мирзиёев Душанбега етиб борди — фото
Мирзиёев Душанбега етиб борди — фото
Аэропортда давлат раҳбарини Тожикистон бош вазири Қоҳир Расулзода ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
2023-09-14T11:40+0500
2023-09-14T12:09+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
тожикистон
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ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмоннинг таклифига биноан Душанбе шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ташриф дастурига мувофиқ, бугун Ўзбекистон етакчиси Тожикистон президенти билан музокара ўтказади ҳамда Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг бешинчи Маслаҳат учрашувида иштирок этади.
https://sputniknews.uz/20230913/markaziy-osiyo-davlatlar-rahbarlar-uchrashuv-5-ta-hujjat-imzolanish-38853058.html
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мирзиёев душанбе
мирзиёев душанбе

Мирзиёев Душанбега етиб борди — фото

11:40 14.09.2023 (янгиланди: 12:09 14.09.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Душанбе.
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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НовостиTelegram
Аэропортда давлат раҳбарини Тожикистон бош вазири Қоҳир Расулзода ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Тожикистон президенти Эмомали Раҳмоннинг таклифига биноан Душанбе шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Аэропортда давлат раҳбарини Тожикистон бош вазири Қоҳир Расулзода ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл в город Душанбе.
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл в город Душанбе.
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл в город Душанбе.
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл в город Душанбе.
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл в город Душанбе.
Визит Шавката Мирзиёева в Душанбе. - Sputnik Ўзбекистон
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ташриф дастурига мувофиқ, бугун Ўзбекистон етакчиси Тожикистон президенти билан музокара ўтказади ҳамда Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг бешинчи Маслаҳат учрашувида иштирок этади.
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