https://sputniknews.uz/20230912/ukraina-qarshi-hujumi-38830225.html

Украинанинг қарши ҳужуми боши берк кўчага кириб қолди — австриялик полковник

Украинанинг қарши ҳужуми боши берк кўчага кириб қолди — австриялик полковник

Экспертнинг таъкидлашича, “ёмғирли мавсумнинг бошланиши ва тупроқ ювилиб кетиши туфайли вақт омили Украина учун ноқулай вазиятга айланмоқда”. 12.09.2023, Sputnik Ўзбекистон

2023-09-12T17:11+0500

2023-09-12T17:11+0500

2023-09-12T17:11+0500

россия

украина

россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси

дунёда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1b/36350368_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_a5a13b09ef6d356b9ba9e32bcdfaee29.jpg

ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Украина Қуролли кучларининг (УҚК) қарши ҳужуми тўхтаб қолди, Украина томони фақат аскарларнинг руҳиятини сақлаб қолиш учун бу ҳақиқатнинг аксини айтмоқда. Бу фикрни австриялик полковник ва ҳарбий таҳлилчи Маркус Райснер Германиянинг “n-tv” телеканалига берган интервьюсида билдирди.“Ҳамма нарса Украина ҳужуми тўхтаб қолганидан далолат бермоқда”, — деди Райснер. У АҚШ Қуролли кучлари (ҚК) штаб бошлиқлари қўмитаси (ШБҚ) раиси Марк Миллининг Украинанинг жорий қарши ҳужумда натижа кўрсатишига атиги 30-45 кун қолгани ҳақидаги баёнотларини эслатиб ўтди. Шу нуқтаи назардан, экспертнинг таъкидлашича, “ёмғирли мавсум бошланиши ва тупроқ ювилиб кетиши туфайли вақт омили Украина учун ноқулай вазиятга айланмоқда”.Райснернинг тушунтиришича, Украина томони ва Вашингтон урушни ўрганиш институти ISW (Institute for the Study of War) экспертларининг украиналиклар олға интилаётгани ҳақидаги сўнгги баёнотлари асосан “аскарларнинг руҳий ҳолатини сақлаб қолиш”га қаратилган. “Агар жанг майдонидан олинган фотосуратларга қаралса, ўтган ҳафтага нисбатан сезиларли ижобий ўзгаришларни топиб бўлмайди”, — деди ҳарбий. У, шунингдек, тахминан ўн кун олдин ҳарбий мудофаа чизиғидаги муваффақиятлар “давомий бўлмагани”, яъни Украина қўшинлари, аввалгидек, Россия мудофаасининг биринчи ва иккинчи қаторлари орасида эканлигини қўшимча қилди.Россия Мудофаа вазирлигининг маълум қилинишича, Украина армияси 4 июндан бери муваффақиятсиз ҳужум уринишларини амалга оширмоқда. 12 сентябрь куни Россия президенти Владимир Путин УҚК шу вақт ичида 71,5 минг ҳарбий хизматчи, 543 танк ва деярли 18 минг турли тоифадаги зирҳли техникани йўқотганини маълум қилди. Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, Украинанинг қарши ҳужумидан ҳеч қандай натижа йўқ.

https://sputniknews.uz/20230819/ukraina-rossiya-mudofaa-qarshi-hujum-38026492.html

украина

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

россия, украина, дунёда