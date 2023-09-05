https://sputniknews.uz/20230905/rossiya-ozbekiston-ichimliklar-eksport-38570990.html
Россиядан Ўзбекистонга ичимликлар экспорти ошди
Россиядан Ўзбекистонга ичимликлар экспорти ошди
Йил бошидан буён Ўзбекистонга ичимликлар экспорти 255 фоизга ошган.
2023-09-05T09:11+0500
2023-09-05T09:11+0500
2023-09-05T09:11+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
ичимлик
экспорт
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ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Йил бошидан буён Россиядан Ўзбекистонга ичимликлар экспорти 255 фоизга ошди. Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазирлигини назорат қилувчи Москва вилояти ҳукумати раисининг ўринбосари Георгий Филимонов маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.Москва вилояти етти ой давомида 114,1 миллион долларлик деярли 152 минг тонна ичимликлар экспорт қилди. Бундай кўрсаткичлар минтақага ушбу турдаги маҳсулот экспорти бўйича Россияда этакчи бўлишга имкон берди.Шунингдек, Молдовага етказиб бериш 191 фоизга, Ҳиндистонга эса 160 фоизга ошган.Москва вилояти чет элга алкоголли ва алкоголсиз ичимликлар етказиб беради: минерал сувлар, алкоголсиз пиво ва мева шарбатлари.Қолаверса, ичимликларнинг катта қисми Қозоғистон, Беларусь ва Тожикистонга етказиб берилган.Парҳезшунос газланган сувнинг фойдали хусусиятлари ҳақида маълумот берди
https://sputniknews.uz/20230208/qanday-ichimliklar-organizmni-tez-qaritadi-32110980.html
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россия ўзбекистон ичимликлар экспорт
россия ўзбекистон ичимликлар экспорт
Россиядан Ўзбекистонга ичимликлар экспорти ошди
Йил бошидан буён Ўзбекистонга ичимликлар экспорти 255 фоизга ошган.
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Йил бошидан буён Россиядан Ўзбекистонга ичимликлар экспорти 255 фоизга ошди. Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат вазирлигини назорат қилувчи Москва вилояти ҳукумати раисининг ўринбосари Георгий Филимонов маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
Москва вилояти етти ой давомида 114,1 миллион долларлик деярли 152 минг тонна ичимликлар экспорт қилди. Бундай кўрсаткичлар минтақага ушбу турдаги маҳсулот экспорти бўйича Россияда этакчи бўлишга имкон берди.
"Филимоновнинг сўзларига кўра, йил бошидан буён Ўзбекистонга ичимликлар экспорти 255 фоизга ошган", дейилади хабарда.
Шунингдек, Молдовага етказиб бериш 191 фоизга, Ҳиндистонга эса 160 фоизга ошган.
Москва вилояти чет элга алкоголли ва алкоголсиз ичимликлар етказиб беради: минерал сувлар, алкоголсиз пиво ва мева шарбатлари.
Қолаверса, ичимликларнинг катта қисми Қозоғистон, Беларусь ва Тожикистонга етказиб берилган.