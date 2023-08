https://oz.sputniknews.uz/20230825/qutqaruv-kamari-yoxud-tahdid-dunyo-briks-sammitini-qanday-baholamoqda-38230878.html

Қутқарув камари ёхуд таҳдид: дунё БРИКС саммитини қандай баҳоламоқда

Дунё ОАВлари Жанубий Африкада бўлиб ўтган БРИКС саммитини турлича баҳоламоқда: Ғарб - хавотирли, Жануб - умидли.

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38237632_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_24134c0f04acbfabb72302c7fa0ba919.jpg

ТОШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Куни кеча Жанубий Африка Республикасда БРИКС саммити якунланди. Унда яна 6та давлатни ташкилотга қўшиб олишга келишиб олинди. БАА, Саудия Арабистони, Эрон, Миср, Эфиопия ва Аргентина 2024 йилнинг январидан ташкилотнинг тўлақонли аъзосига айланади. Келишувнинг яна бир қизиқ жиҳати, BRICS номи ўзгармайди. Ташкилотнинг янги аъзолари ушбу қарорни маъқуллашган. Сабаб — ушбу ном дунёда аллақачон таниқли брендга айланиб улгурган ва янгисини ўйлаб топишга ҳожат йўқ. Қутқарув камариЙоханнесбургда бўлиб ўтган саммитнинг яна бир эсга қоладиган томони, унда Владимир Путин ва Си Цзиньпин АҚШнинг ривожланаётган давлатларга нисабатан сиёсатини кескин танқид қилиши бўлди. Уларнинг хулосасига кўра, Америка ўз гегемонлигини сақлаб қолиш мақсадида, ўз ихтиёрида бўлган иқтисодий ва молиявий восталар орқали ривожланаётган давлатларга босим ўтказмоқда, унга маъқул келмаган ҳукуматларга нисбатан халқаро қонун нормаларига зид равишда санкциялар қўлламоқда. Мисрнинг “Ал-Аҳрам Ал-Араби” журнали бош муҳаррири Жамол ал-Кашкийга кўра, БРИКС дунёнинг янги қутби бўлади ва қўшилмаслик йўлини танлаган давлатлар учун ҳаёт йўли бўлади. Россия халқаро майдонга қайтди, Хитой янги босқичда, Бразилия ва Жанубий Африка ҳам улардан қолишмайди. Бир қутбли дунё энди ҳақиқат эмас.Френсис Фукуяма ва Збигнев Бжезинскининг бир қутбли дунё ва Вашингтон ҳукмронлиги ҳақидаги ғояларидан йироқ янги қутб яратилган. Энди Жануб мамлакатлари Вашингтоннинг босим ва пщписаларини кўтармайди ва унинг ҳимоясига ишонмайди.G7 учун таҳдид Ғарб давлатлари ОАВлари БРИКС кенгайиши ҳақидаги маълмуотларни Россия президенти Владимир Путин ва Хитой раҳбари Си Цзинпиннинг ғалабаси деб атади.Thе New York Times газетаси БРИКС кенгайишиyни G7 ва Жаҳон банки каби Ғарб етакчилиги тимсоллари билан қиёслашга уриниш деб атадиЕвропанинг Euractiv нашри, ўз навбатида, БРИКСнинг мавжуд молия институтларига муқобил сифатида Янги тараққиёт банкини кенгайтириш ва илгари суриш режалари Ғарбда хавотир уйғотаётгани ҳақида ёзади.Путин ва Си Цзинпиннинг ғалабасиАмериканинг The Wall Street Journal газетаси БРИКСнинг кенгайиши Хитой ва Россия етакчиларининг ғалабаси, деб ҳисоблайди. Газетанинг ёзишича, Ғарб билан геосиёсий ва иқтисодий рақобат кучайиб бораётган шароитда айнан мана шу етакчилар блокни ривожлантиришга интилишган. Айнан улар ривожланаётган дунёнинг овози кучлироқ бўлиши учун кўламинг кенгроқ клуб ташкил қилишга ҳаракат қилишган. Британиянинг Financial Times газетаси ҳам БРИКСнинг кенгайишини Хитой раҳбарининг ғалабаси деб атайди. Унинг фикрича, Хитой G7га каттароқ рақобатчи яратиш учун саммит олдидан гуруҳни тез кенгайтириш ташабуси билан чиққан.Американинг Newsweek нашри ёзишига кўра, Пекин ва Москва БРИКСнинг йиллик учрашувдан АҚШга зарба бериш имконияти сифатида фойдаланган ва АҚШни гегемон куч сифатида кўрсатган.Мақола муаллифининг қайд этишича, Вашингтон томонидан қўллангани санкциялар, кўзланган натижаларга олиб келмади ва аксинча натижа бермоқда: улар дунёда АҚШ ҳукмига бўй сунмайдиган, янги глобал молиявий архитектурани яратилишга ҳисса қўшиши мумкин. Бу ерда Вашингтон учун жиддий стратегик оқиблатлар келиб чиқиш имконияти мавжуд. Австралиянинг Sydney Morning Herald нашри ҳам шунга ўхшаш нуқтаи назарни билдирган. Улар Россия ва Хитой раҳбарлари нутқини "ўз гегемонлигини сақлаб қолиш мақсадида ривожланаётган давлатларга зарар етказаётган муайян бир давлатга "кескин қарши қаратилган" деб баҳолаган.Жанубий Африка Республикаси Президенти Кирил Рамафоса ва Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди БРИКС давлатлари раҳбарларининг таклиф этилган давлатлар ва кўп томонлама ташкилотларнинг давлат ва ҳукумат раҳбарлари билан қўшма учрашувидан кейинги якуний матбуот анжуманида

