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https://sputniknews.uz/20230823/ozbekiston-ozarbayjon-funduk-etishtirish-38121411.html
Ўзбекистон Озарбайжон билан фундук етиштириш бўйича ҳамкорлик қилади
Ўзбекистон Озарбайжон билан фундук етиштириш бўйича ҳамкорлик қилади
Ўрмон ёнғоғини Ўзбекистонда етиштириш ва уни қайта ишлаш бўйича йирик лойиҳани амалга ошириш режалаштирилмоқда.
2023-08-23T08:33+0500
2023-08-23T08:33+0500
жамият
озарбайжон
ўзбекистон
қишлоқ хўжалиги вазирлиги
азиз воитов
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ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасида фундук етиштириш бўйича ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар бердиШавкат Мирзиёевнинг Озарбайжонга давлат ташрифи дастури доирасида Қишлоқ хўжалиги вазири Азиз Воитов “Аграрко” компанияси директори Жовид Казимов билан учрашди.Музокаралар чоғида ўрмон ёнғоғини Ўзбекистонда етиштириш ва уни қайта ишлаш бўйича йирик лойиҳани амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев Озарбайжонда давлат ташрифи билан бўлиб турибди. Ташрифнинг биничи кунида Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасида Олий давлатлараро кенгаш ташкил этиш тўғрисидаги шартномани имзолашди. Шунингдек, ташриф доирасида давлатлар, ҳукуматлар ва идоралар даражасида 15 та ҳужжат қабул қилинди.
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ўзбекистон озарбайжон фундук етиштириш ҳамкорлик меморандум
ўзбекистон озарбайжон фундук етиштириш ҳамкорлик меморандум

Ўзбекистон Озарбайжон билан фундук етиштириш бўйича ҳамкорлик қилади

08:33 23.08.2023
© Министерство сельского хозяйстваЎзбекистон Озарбайжон билан фундук етиштириш бўйича ҳамкорлик қилади.
Ўзбекистон Озарбайжон билан фундук етиштириш бўйича ҳамкорлик қилади. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.08.2023
© Министерство сельского хозяйства
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Ўзбекистонда ўрмон ёнғоғини етиштириш ва уни қайта ишлаш бўйича йирик лойиҳани амалга ошириш режалаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасида фундук етиштириш бўйича ҳамкорлик меморандуми имзоланди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди
Шавкат Мирзиёевнинг Озарбайжонга давлат ташрифи дастури доирасида Қишлоқ хўжалиги вазири Азиз Воитов “Аграрко” компанияси директори Жовид Казимов билан учрашди.
© Министерство сельского хозяйстваАзиз Воитов “Аграрко” компанияси директори Жовид Казимов билан учрашди.
Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве по выращиванию фундука - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.08.2023
Азиз Воитов “Аграрко” компанияси директори Жовид Казимов билан учрашди.
© Министерство сельского хозяйства
“Учрашувда икки давлат ўртасида ўрмон ёнғоғини етиштириш бўйича ҳамкорлик меморандуми имзоланди”, дейилади хабарда.
© Министерство сельского хозяйстваАзиз Воитов “Аграрко” компанияси директори Жовид Казимов билан учрашди.
Узбекистан и Азербайджан подписали меморандум о сотрудничестве по выращиванию фундука - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.08.2023
Азиз Воитов “Аграрко” компанияси директори Жовид Казимов билан учрашди.
© Министерство сельского хозяйства
Музокаралар чоғида ўрмон ёнғоғини Ўзбекистонда етиштириш ва уни қайта ишлаш бўйича йирик лойиҳани амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев Озарбайжонда давлат ташрифи билан бўлиб турибди. Ташрифнинг биничи кунида Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев Ўзбекистон ва Озарбайжон ўртасида Олий давлатлараро кенгаш ташкил этиш тўғрисидаги шартномани имзолашди. Шунингдек, ташриф доирасида давлатлар, ҳукуматлар ва идоралар даражасида 15 та ҳужжат қабул қилинди.
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