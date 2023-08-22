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https://sputniknews.uz/20230822/mirziyoev-bokudagi-shahidlar-xiyoboniga-bordi--foto-38105068.html
Мирзиёев Бокудаги Шаҳидлар хиёбонига борди — фото
Мирзиёев Бокудаги Шаҳидлар хиёбонига борди — фото
Ўзбекистон етакчиси ёдгорликка гулчамбар қўйиб, Озарбайжон ватанпарварлари хотирасига эҳтиром кўрсатди.
2023-08-22T16:56+0500
2023-08-22T16:56+0500
сиёсат
ўзбекистон
озарбайжон
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Озарбайжонга давлат ташрифининг биринчи куни Боку шаҳридаги Шаҳидлар хиёбонига ташриф буюрди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон етакчиси ёдгорликка гулчамбар қўйиб, Озарбайжон ватанпарварлари хотирасига эҳтиром кўрсатди.Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев рафиқаси Зироатхон Мирзиёева билан Ҳайдар Алиев қабрини зиёрат қилганди.
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мирзиёев боку шаҳидлар хиёбони
мирзиёев боку шаҳидлар хиёбони

Мирзиёев Бокудаги Шаҳидлар хиёбонига борди — фото

16:56 22.08.2023
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Ўзбекистон етакчиси ёдгорликка гулчамбар қўйиб, Озарбайжон ватанпарварлари хотирасига эҳтиром кўрсатди.
ТОШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Озарбайжонга давлат ташрифининг биринчи куни Боку шаҳридаги Шаҳидлар хиёбонига ташриф буюрди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку. - Sputnik Ўзбекистон
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку. - Sputnik Ўзбекистон
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку.
Шавкат Мирзиёев посетил Аллею Шахидов в городе Баку. - Sputnik Ўзбекистон
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Озарбайжон пойтахтининг қоқ марказида жойлашган ушбу ёдгорлик мажмуасида мамлакат озодлиги ва ҳудудий яхлитлиги йўлида қурбон бўлган юрт қаҳрамонлари дафн этилган.
Ўзбекистон етакчиси ёдгорликка гулчамбар қўйиб, Озарбайжон ватанпарварлари хотирасига эҳтиром кўрсатди.
Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев рафиқаси Зироатхон Мирзиёева билан Ҳайдар Алиев қабрини зиёрат қилганди.
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