https://sputniknews.uz/20230810/toshkent-metrosining-erusti-yoli-bekatlariga-nom-berildi--37735014.html
Тошкент метросининг ерусти йўли бекатларига ном берилди
Тошкент метросининг ерусти йўли бекатларига ном берилди
Қарорга кўра, Тошкент метрополитени “Ўзбекистон мустақиллигининг ўттиз йиллиги” ер усти метро ҳалқа йўлининг “Дўстлик – Қўйлиқ” йўналиши 1–14 бекатларига, “Чилонзор” йўлининг “Олмазор – Сергели” йўналиши 1–5 бекатларига (жами 19 та бекат) ном берилди.
2023-08-10T13:11+0500
2023-08-10T13:11+0500
2023-08-10T13:28+0500
жамият
тошкент
метро
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ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. 9 август куни “Тошкент метрополитенининг ерусти йўли бекатларига ном бериш тўғрисида”ги Ҳукумат қарори қабул қилинди.Қарорга кўра, Тошкент метрополитени “Ўзбекистон мустақиллигининг ўттиз йиллиги” ерусти метро ҳалқа йўлининг “Дўстлик – Қўйлиқ” йўналиши 1–14 бекатларига, “Чилонзор” йўлининг “Олмазор – Сергели” йўналиши 1–5 бекатларига (жами 19 та бекат) ном берилди.2020 йил августда Тошкент ерусти метросининг биринчи босқичи ишга туширилган эди. Ўша йил декабрда Сергели йўналиши очилди. Қўйлиқдан Сергелигача бўлган метрополитен барпо этилмоқда. Қарийб 12 километрлик бу қисмда 7 та бекат бўлади. Айни кунларда унинг Қурувчилар даҳасигача борган 5 та бекати қуриб битказилди.Қурувчилар даҳасидан Қипчоқ бекатигача бўлган қарийб 4 километрлик метро йўли ҳам яқин ойларда ишга туширилади. Шу тариқа, Қўйлиқ ва Сергели орасидаги қатнов вақти 15 дақиқани ташкил этади.Ушбу босқич қуриб битказилиши билан Тошкент метрополитенининг жами узунлиги 70 километрдан зиёд, бекатлар сони 50 та бўлади.
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тошкент метроси ерусти йўли бекатлари ном тошкент ерусти метроси
тошкент метроси ерусти йўли бекатлари ном тошкент ерусти метроси
Тошкент метросининг ерусти йўли бекатларига ном берилди
13:11 10.08.2023 (янгиланди: 13:28 10.08.2023)
Тошкент метросининг ерусти йўлидаги 19 та бекатга ном берилди
ТОШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
9 август куни “Тошкент метрополитенининг ерусти йўли бекатларига ном бериш тўғрисида”ги Ҳукумат қарори қабул қилинди.
Қарорга кўра, Тошкент метрополитени “Ўзбекистон мустақиллигининг ўттиз йиллиги” ерусти метро ҳалқа йўлининг “Дўстлик – Қўйлиқ” йўналиши 1–14 бекатларига, “Чилонзор” йўлининг “Олмазор – Сергели” йўналиши 1–5 бекатларига (жами 19 та бекат) ном берилди.
2020 йил августда Тошкент ерусти метросининг биринчи босқичи ишга туширилган эди. Ўша йил декабрда Сергели йўналиши очилди.
Қўйлиқдан Сергелигача бўлган метрополитен барпо этилмоқда. Қарийб 12 километрлик бу қисмда 7 та бекат бўлади. Айни кунларда унинг Қурувчилар даҳасигача борган 5 та бекати қуриб битказилди.
Қурувчилар даҳасидан Қипчоқ бекатигача бўлган қарийб 4 километрлик метро йўли ҳам яқин ойларда ишга туширилади. Шу тариқа, Қўйлиқ ва Сергели орасидаги қатнов вақти 15 дақиқани ташкил этади.
Ушбу босқич қуриб битказилиши билан Тошкент метрополитенининг жами узунлиги 70 километрдан зиёд, бекатлар сони 50 та бўлади.