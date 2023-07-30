https://sputniknews.uz/20230730/ozbekistonlik-voleybolchilar-osiyo-chempionati-37381634.html
Ўзбекистонлик волейболчилар Осиё чемпионатининг кумуш медалини қўлга киритди
Ўзбекистонлик волейболчилар Осиё чемпионатининг кумуш медалини қўлга киритди
Тошкентда волейбол бўйича 16 ёшгача бўлган ўсмир йигитлар ўртасида Осиё чемпионати ўз якунига етди. Қитъа чемпиони унвони учун Ўзбекистон ва Эрон жамоалари ўзаро баҳс олиб боришди. Ўзбекистонлик ёш волейболчилар эса чемпионатнинг кумуш медали билан кифояланишди.
2023-07-30T13:18+0500
2023-07-30T13:18+0500
2023-07-30T13:18+0500
спорт
ўзбекистон
тошкент
волейбол
миллий олимпия қўмитаси
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ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Тошкентда волейбол бўйича 16 ёшгача бўлган ўсмир йигитлар ўртасида Осиё чемпионати ўз якунига етди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар қилди.Қитъа чемпиони унвони учун Ўзбекистон ва Эрон жамоалари ўзаро баҳс олиб боришди. Қизиқарли кечган учрашувнинг дастлабки сетини ўзбекистонликлар ўз фойдасига ҳал қилишди. Бироқ кейин эронликлар ташаббусни қўлга олиб, қитъада биринчи бўлишди.Ўзбекистонлик ёш волейболчилар эса чемпионатнинг кумуш медали билан кифояланишди.Эслатиб ўтамиз, бу барча ёш тоифаларидаги Ўзбекистон волейболчилари учун қитъа биринчилигидаги илк финал бўлди. Қолаверса, бу натижа билан терма жамоа келаси йил бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионати йўлланмасини ҳам қўлга киритган.
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ўзбекистонлик волейболчилар осиё чемпионати кумуш медаль
ўзбекистонлик волейболчилар осиё чемпионати кумуш медаль
Ўзбекистонлик волейболчилар Осиё чемпионатининг кумуш медалини қўлга киритди
Ўзбекистон ва Эрон жамоалари қитъа чемпиони унвони учун ўзаро куч синашди.
ТОШКЕНТ, 30 июл — Sputnik.
Тошкентда волейбол бўйича 16 ёшгача бўлган ўсмир йигитлар ўртасида Осиё чемпионати ўз якунига етди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар қилди.
Қитъа чемпиони унвони учун Ўзбекистон ва Эрон жамоалари ўзаро баҳс олиб боришди. Қизиқарли кечган учрашувнинг дастлабки сетини ўзбекистонликлар ўз фойдасига ҳал қилишди. Бироқ кейин эронликлар ташаббусни қўлга олиб, қитъада биринчи бўлишди.
Ўзбекистонлик ёш волейболчилар эса чемпионатнинг кумуш медали билан кифояланишди.
Эслатиб ўтамиз, бу барча ёш тоифаларидаги Ўзбекистон волейболчилари учун қитъа биринчилигидаги илк финал бўлди. Қолаверса, бу натижа билан терма жамоа келаси йил бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионати йўлланмасини ҳам қўлга киритган.