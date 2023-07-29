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https://sputniknews.uz/20230729/ozbekiston-voleybol-ilk-bor-jahon-chempionati-yollanma-37365553.html
Ўзбекистонлик волейболчилар "илк бор" жаҳон чемпионати йўлланмасини олишди
Ўзбекистонлик волейболчилар "илк бор" жаҳон чемпионати йўлланмасини олишди
Шу пайтгача ҳеч бир ёш тоифасидаги жамоа қитъа биринчилиги финали ва мундиалга йўл олмаган эди.
2023-07-29T08:11+0500
2023-07-29T08:11+0500
спорт
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волейбол
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ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик волейболчилар илк бор жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Тошкентда ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионати бўлиб ўтмоқда. Унда Ўзбекистон терма жамоаси ярим финалда Покистонни мағлуб этиб, финал йўлланмасини қўлга киритди.Қизиқарли баҳс спортчиларнинг 3:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.Энди жама бугун Эронга қарши чемпионлик учун майдонга тушади.
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ўзбекистон волейбол жаҳон чемпионати йўлланма
ўзбекистон волейбол жаҳон чемпионати йўлланма

Ўзбекистонлик волейболчилар "илк бор" жаҳон чемпионати йўлланмасини олишди

08:11 29.07.2023
© Национальный олимпийский комитет Республики УзбекистанВолейбол бўйича Ўзбекистон терма жамоаси илк бор жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритишди
Волейбол бўйича Ўзбекистон терма жамоаси илк бор жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритишди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.07.2023
© Национальный олимпийский комитет Республики Узбекистан
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Шу пайтгача ҳеч бир ёш тоифасидаги жамоа қитъа биринчилиги финали ва мундиалга йўл олмаган эди.
ТОШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Ўзбекистонлик волейболчилар илк бор жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритишди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Тошкентда ўсмирлар ўртасидаги Осиё чемпионати бўлиб ўтмоқда. Унда Ўзбекистон терма жамоаси ярим финалда Покистонни мағлуб этиб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
Қизиқарли баҳс спортчиларнинг 3:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
“Ушбу ғалаба финал билан бир қаторда волейболчиларимизга келаси йил бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионати йўлланмасини ҳам тақдим этди. Шу пайтгача ҳеч бир ёш тоифасидаги жамоамиз қитъа биринчилиги финали ва мундиалга йўл олмаган эди”, дейилади хабарда.
Энди жама бугун Эронга қарши чемпионлик учун майдонга тушади.
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