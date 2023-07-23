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https://sputniknews.uz/20230723/prezidentning-afgoniston-boyicha-maxsus-vakili-rossiya-elchisi-37088902.html
Президентнинг Афғонистон бўйича махсус вакили Россия элчиси билан учрашди
Президентнинг Афғонистон бўйича махсус вакили Россия элчиси билан учрашди
Исматулла Иргашев Олег Мальгинов билан Афғонистондаги мавжуд вазият ва ушбу йўналишдаги ўзаро ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди. 23.07.2023, Sputnik Ўзбекистон
2023-07-23T18:23+0500
2023-07-23T18:23+0500
сиёсат
ўзбекистон
афғонистон
олег мальгинов
исматулла иргашев
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ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Ўзбекистон президентининг Афғонистон бўйича махсус вакили Исматулла Иргашев Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди. Бу ҳақда мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги ахборот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, суҳбат чоғида Афғонистондаги мавжуд вазият ва томонларнинг ушбу йўналишдаги ўзаро ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди. Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами кўрсатиш муҳимлиги алоҳида таъкидланди.
https://sputniknews.uz/20230721/saidov-rossiya-elchisi-hamkorlik-37056708.html
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сиёсат, ўзбекистон, афғонистон, олег мальгинов, исматулла иргашев
сиёсат, ўзбекистон, афғонистон, олег мальгинов, исматулла иргашев

Президентнинг Афғонистон бўйича махсус вакили Россия элчиси билан учрашди

18:23 23.07.2023
© МИД УзбекистанаИсматулла Иргашев встретился с послом Росси в Узбекистане Олегом Мальгиновым.
Исматулла Иргашев встретился с послом Росси в Узбекистане Олегом Мальгиновым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.07.2023
© МИД Узбекистана
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Исматулла Иргашев Олег Мальгинов билан Афғонистондаги мавжуд вазият ва ушбу йўналишдаги ўзаро ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Ўзбекистон президентининг Афғонистон бўйича махсус вакили Исматулла Иргашев Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов билан учрашди. Бу ҳақда мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги ахборот хизмати хабар берди.
Таъкидланишича, суҳбат чоғида Афғонистондаги мавжуд вазият ва томонларнинг ушбу йўналишдаги ўзаро ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинди. Афғонистонга инсонпарварлик ёрдами кўрсатиш муҳимлиги алоҳида таъкидланди.
Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.07.2023
Саидов ва Россия элчиси ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди
21 Июл, 18:32
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