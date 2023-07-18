https://sputniknews.uz/20230718/haydovchi-shikastlangan-bmpni-jang-maydonidan-olib-chiqdi-36962915.html

Механик-ҳайдовчи шикастланган БМПни жанг майдонидан олиб чиқди — видео

Механик-ҳайдовчи шикастланган БМПни жанг майдонидан олиб чиқди — видео

Украина аскарларидан ўлжа сифатида олинган виделавҳада Россия БМПси ҳайдовчиснинг қаҳрамонлиги акс этган.

2023-07-18T22:00+0500

2023-07-18T22:00+0500

2023-07-18T22:00+0500

видео

россия

украина

донецк халқ республикаси (дхр)

луганск халқ республикаси (лхр)

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ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари механик-ҳайдовчиси шикастланган БМПни жанг майдонидан олиб чиқди ва бу билан экипаж ҳаётини сақлаб қолди. Видеолавҳадан маълум бўлишича, БМПга биринчи снаряд тегади ва ундан тутун чиқа бошлайди, лекин шунга қарамасдан ҳайдовчи машинани хавфсиз жойга йўналтиришда давом этади. Украина аскарлари тўпни қайта ўқлагуниса БМП кўздан ғойиб бўлади. Ушбу қаҳрамонликни Украина аскарлари томонидан суратга олинган, лекин кейинчалик видео Россия кучлари қўлига тушди.

украина

луганск халқ республикаси (лхр)

2023

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Видео РИА Новости. Российский механик-водитель увел БМП из-под плотного огня ВСУ

ВСУ сняли на видео действия механика-водителя БМП российских войск, который вывел машину из-под плотного огня и спас экипаж. Трофейные кадры с позиций ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости.

2023-07-18T22:00+0500

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