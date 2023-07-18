https://sputniknews.uz/20230718/haydovchi-shikastlangan-bmpni-jang-maydonidan-olib-chiqdi-36962915.html
Механик-ҳайдовчи шикастланган БМПни жанг майдонидан олиб чиқди — видео
Механик-ҳайдовчи шикастланган БМПни жанг майдонидан олиб чиқди — видео
Украина аскарларидан ўлжа сифатида олинган виделавҳада Россия БМПси ҳайдовчиснинг қаҳрамонлиги акс этган.
2023-07-18T22:00+0500
2023-07-18T22:00+0500
2023-07-18T22:00+0500
видео
россия
украина
донецк халқ республикаси (дхр)
луганск халқ республикаси (лхр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/12/36962745_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ca80972e83bcb2e28c70923131aee912.jpg
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари механик-ҳайдовчиси шикастланган БМПни жанг майдонидан олиб чиқди ва бу билан экипаж ҳаётини сақлаб қолди. Видеолавҳадан маълум бўлишича, БМПга биринчи снаряд тегади ва ундан тутун чиқа бошлайди, лекин шунга қарамасдан ҳайдовчи машинани хавфсиз жойга йўналтиришда давом этади. Украина аскарлари тўпни қайта ўқлагуниса БМП кўздан ғойиб бўлади. Ушбу қаҳрамонликни Украина аскарлари томонидан суратга олинган, лекин кейинчалик видео Россия кучлари қўлига тушди.
украина
луганск халқ республикаси (лхр)
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/12/36962745_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_154660b2b0e8e51c45834c994431b725.jpg
Видео РИА Новости. Российский механик-водитель увел БМП из-под плотного огня ВСУ
ВСУ сняли на видео действия механика-водителя БМП российских войск, который вывел машину из-под плотного огня и спас экипаж. Трофейные кадры с позиций ВСУ оказались в распоряжении РИА Новости.
2023-07-18T22:00+0500
true
PT1M11S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина аскарлар ўлжа виделавҳада россия бмп ҳайдовчи қаҳрамонлик
украина аскарлар ўлжа виделавҳада россия бмп ҳайдовчи қаҳрамонлик
Механик-ҳайдовчи шикастланган БМПни жанг майдонидан олиб чиқди — видео
Украина аскарларидан ўлжа сифатида олинган виделавҳада Россия БМПси ҳайдовчиснинг қаҳрамонлиги акс этган.
ТОШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари механик-ҳайдовчиси шикастланган БМПни жанг майдонидан олиб чиқди ва бу билан экипаж ҳаётини сақлаб қолди.
Видеолавҳадан маълум бўлишича, БМПга биринчи снаряд тегади ва ундан тутун чиқа бошлайди, лекин шунга қарамасдан ҳайдовчи машинани хавфсиз жойга йўналтиришда давом этади. Украина аскарлари тўпни қайта ўқлагуниса БМП кўздан ғойиб бўлади.
Ушбу қаҳрамонликни Украина аскарлари томонидан суратга олинган, лекин кейинчалик видео Россия кучлари қўлига тушди.