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Ўзбекистон президенти сайлови — матнли трансляция
Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.05.2023
Ўзбекистон президенти сайлови — 2023
Ўзбекистонда муддатидан илгари президенти сайлови 2023 йил 9 июль куни бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20230709/vladivostok-ozbekiston-saylov-ovoz-berish-tugadi-36696033.html
Владивостокдаги ўзбекистонликлар сайловда овоз бериб бўлишди
Владивостокдаги ўзбекистонликлар сайловда овоз бериб бўлишди
Владивостокдаги 37-сайлов участкасида тез орада овозларни санаш бошланади.
2023-07-09T15:13+0500
2023-07-09T15:13+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
сиёсат
россия
владивосток
ўзбекистон
сайлов участкаси
ўзбекистонда президент сайлови
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ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Бугун Россиянинг Владивосток шаҳрида жойлашган сайлов участкаси ўз ишини тугатди. Бу ҳақда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) Парламентлараро Ассамблеяси хабар берди. Мамлакатнинг Владивостокдаги Бош консуллиги ҳузуридаги сайлов участкаси биринчилардан бўлиб вақт фарқи туфайли (Тошкент вақти билан соат 03:00 да) очилди.Хорижий сайлов участкасида овоз бериш жараёнини МДҲ ПА кузатувчилари кузатиб боришди. Қайд этилишича, сайловлар тинч-осойишта ўтган.Тез орада овозларни санаш бошланади.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг Владивосток шаҳридаги Бош консулхонасида жойлашган президент сайловини ўтказувчи 37-сайлов участкаси ўз ишини бошқа мамлакатлардан олдин бошлади.
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владивосток ўзбекистон презизент сайлови
владивосток ўзбекистон презизент сайлови

Владивостокдаги ўзбекистонликлар сайловда овоз бериб бўлишди

15:13 09.07.2023
© Sputnik / Виталий АньковВладивосток
Владивосток - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
Обуна бўлиш
НовостиTelegram
Владивостокдаги 37-сайлов участкасида тез орада овозларни санаш бошланади.
ТОШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Бугун Россиянинг Владивосток шаҳрида жойлашган сайлов участкаси ўз ишини тугатди. Бу ҳақда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) Парламентлараро Ассамблеяси хабар берди.
© МПА СНГВладивостокдаги ўзбекистонликлар сайловда овоз бериб бўлишди
Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2023
Владивостокдаги ўзбекистонликлар сайловда овоз бериб бўлишди
© МПА СНГ
Мамлакатнинг Владивостокдаги Бош консуллиги ҳузуридаги сайлов участкаси биринчилардан бўлиб вақт фарқи туфайли (Тошкент вақти билан соат 03:00 да) очилди.
© МПА СНГВладивостокдаги 37-сайлов участкаси
Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных президентских выборах - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.07.2023
Владивостокдаги 37-сайлов участкаси
© МПА СНГ
Хорижий сайлов участкасида овоз бериш жараёнини МДҲ ПА кузатувчилари кузатиб боришди. Қайд этилишича, сайловлар тинч-осойишта ўтган.Тез орада овозларни санаш бошланади.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг Владивосток шаҳридаги Бош консулхонасида жойлашган президент сайловини ўтказувчи 37-сайлов участкаси ўз ишини бошқа мамлакатлардан олдин бошлади.
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Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана в посольстве Узбекистана в Москве. - Sputnik ЎзбекистонЎзбекистон президенти сайлови — матнли трансляция08:32
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