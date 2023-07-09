https://sputniknews.uz/20230709/moskvada-ozbekiston-elchixonasida-ovoz-berish-qanday-otmoqda-36693381.html
Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида овоз бериш қандай ўтмоқда — видео
Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида овоз бериш қандай ўтмоқда — видео
Россия ҳудудида вақтинча яшаётган Ўзбекистон фуқаролари учун еттита сайлов участкаси ташкил этилган.
2023-07-09T14:20+0500
2023-07-09T14:20+0500
2023-07-09T14:20+0500
ўзбекистон президенти сайлови — 2023
видео
ўзбекистон
ўзбекистонда президент сайлови
москва
элчихона
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МОСКВА, 9 июл — Sputnik. Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида муддатидан олдинги президен сайловида овоз бериш жараёни давом этмоқда. Овоз бериш учун келган фуқаролар ташкиллаштирилган тартибда сайлов участкасига кириб ўз фуқаролик бурчларини ўтамоқда. Батафсил видеолавҳамизда томоша қилинг. Бугун Ўзбекистонда муддатидан олдинги президент сайлови бўлиб ўтмоқда. Айни дамда Россияда яшаётган Ўзбекистон фуқаролари учун 7та сайлов участкалари ташкил этилган. Хусусан, Ўзбекистоннинг Москва, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида ташкил этилган.Бундан ташқари айни дамда хорижда яшаётган Ўзбекистон фуқаролари учун дунёнинг 39 та давлатида 56 та сайлов участкаси ташкил этилган.
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Видео РИА Новости. Обстановка на избирательном участке в посольстве Узбекистана в Москве
Обстановка на избирательном участке в посольстве Узбекистана в Москве.
2023-07-09T14:20+0500
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россия ўзбекистон сайлов москва
россия ўзбекистон сайлов москва
Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида овоз бериш қандай ўтмоқда — видео
Россия ҳудудида вақтинча яшаётган Ўзбекистон фуқаролари учун еттита сайлов участкаси ташкил этилган.
МОСКВА, 9 июл — Sputnik. Москвадаги Ўзбекистон элчихонасида муддатидан олдинги президен сайловида овоз бериш жараёни давом этмоқда.
Овоз бериш учун келган фуқаролар ташкиллаштирилган тартибда сайлов участкасига кириб ўз фуқаролик бурчларини ўтамоқда. Батафсил видеолавҳамизда томоша қилинг.
Бугун Ўзбекистонда муддатидан олдинги президент сайлови бўлиб ўтмоқда. Айни дамда Россияда яшаётган Ўзбекистон фуқаролари учун 7та сайлов участкалари ташкил этилган. Хусусан, Ўзбекистоннинг Москва, Санкт-Петербург, Ростов-Дон, Екатеринбург, Қозон, Новосибирск, Владивостокдаги бош консулхоналарида ташкил этилган.
Бундан ташқари айни дамда хорижда яшаётган Ўзбекистон фуқаролари учун дунёнинг 39 та давлатида 56 та сайлов участкаси ташкил этилган.